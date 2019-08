Der schnellen Reaktion eines 18-Jährigen hat es ein 51-Jähriger aus Sauerlach zu verdanken, dass er bei einem Unfall in seinem Heimatort nur leicht verletzt worden ist. Der 51-Jährige radelte laut Polizei am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der falschen Richtung auf dem für Radfahrer freigegeben Gehweg entlang der Wolfratshauser Straße. Auf Höhe der Hausnummer 3 wollte er die Fahrbahn überqueren und fuhr über einen abgesenkten Bordstein auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Der 18-Jährige, der mit dem Auto auf der Wolfratshauser Straße fuhr, sah den Radler erst sehr spät, weil er durch einen Baum und einen Busch verdeckt wurde. Er riss laut Polizei "in einer Affekthandlung" noch das Lenkrad nach links, sodass der Radler nicht frontal erfasst, sondern nur gestreift wurde. Die Wucht der Kollision schleuderte den Radler dennoch vom Rad. Dabei verletzte er sich leicht. Der 51-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Er muss für die Schäden aufkommen und erhält eine Verwarnung der Polizei.