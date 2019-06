27. Juni 2019, 22:01 Uhr Sara Alekuzei Kindheitswunsch: Ärztin

Sara Alekuzei hat schon als Kind genau gewusst: Ich möchte Ärztin werden. Dass sie für ein Medizinstudium beste Noten braucht, war klar, aber so schwer ist das der 18-Jährigen, die am Lise-Meitner-Gymnasium ihr Abitur mit 1,0 bestanden hat, nicht gefallen. "Klar, in den Klausurphasen war es schon etwas stressig. Aber ich bin immer gerne zur Schule gegangen", sagt sie. Als Ausgleich spielt sie Geige und Volleyball, auch zeichnet sie gerne. Vor allem sei sie dankbar, am LMGU viele Menschen kennengelernt zu haben, die sie unterstützten. Jetzt freut sie sich auf ihr Studium an der LMU. Bis dahin wird Sara Alekuzei noch ein Praktikum absolvieren.