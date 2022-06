Der Pharmagroßhändler hat ein anderes Grundstück in Planegg gefunden. Die Gegner der Erweiterung des Gewerbegebietes sehen sich bestätigt, Bürgermeister Nafziger will dennoch daran festhalten.

Von Rainer Rutz, Planegg

Der Streit um die Erweiterung des Planegger Gewerbegebiets Steinkirchen hat durch eine Entscheidung der Firma Sanacorp eine überraschende Wende genommen. Das Unternehmen, einer der bedeutendsten Pharmagroßhändler in Deutschland mit 19 Niederlassungen und rund 3000 Mitarbeitern, ist nun nicht mehr auf eine Erweiterung des Gewerbegebiets nördlich der Semmelweisstraße angewiesen, um neben der Firma Eurofins Biopharma - ebenfalls ein Weltunternehmen - einen Erweiterungsbau hinzustellen. Sanacorp hat nach Informationen aus dem Gemeinderat, die Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) nun im Pressegespräch bestätigte, ein rund 8000 Quadratmeter großes Grundstück an der Behringsstraße gekauft. Das Grundstück, ganz in der Nähe der bisherigen Sanacorp-Zentrale, schließt im südlichen Teil an den Discounter Lidl an. Verhandlungen über einen Ankauf liefen über mehrere Monate. Für das Grundstück besteht bereits Baurecht. Im Gemeinderat wurde bisher nicht über die neue Entwicklung diskutiert.

Bürgermeister Nafziger hatte im vergangenen Jahr die Gemeinderäte mit den Erweiterungsabsichten von Sanacorp und Eurofins überrascht. Nafziger hatte immer wieder betont, man wolle die beiden Großunternehmen unbedingt im Ort halten. Es gebe aber definitiv keine Erweiterungs- oder Verdichtungsmöglicheiten auf bestehendem und mit Baurecht versehenen Grundstücken im gesamten Ortsbereich. Sein Vorschlag, entlang der nördlichen Semmelweisstraße rund zehntausend Quadratmeter an die bestehende Bebauung anzuschließen und damit das Gewerbegebiet Steinkirchen entsprechend zu erweitern, stieß bei einigen Gemeinderäten auf heftige Kritik - vor allem auch deshalb, weil man damit unmittelbar auf Flächen zurückgreifen müsste, die direkt an ein bestehendes Biotop grenzen. Gemeinderäte, vor allem aus der Grünen Gruppe 21, befürchten, dass damit nicht nur schützenswerte Flächen angetastet würden, sondern das gesamte Gewerbegebiet in Steinkirchen sich auch künftig leichter vergrößern lassen würde. Diese Gemeinderäte warfen Nafziger und der Verwaltung vor, nicht alle Möglichkeiten einer denkbaren Nachverdichtung innerhalb des bestehenden Gewerbegebiets geprüft zu haben. Nachdem Sanacorp nun doch ein Grundstück mit Baurecht gefunden hat, sehen sich die Kritiker jetzt im Nachhinein bestätigt.

Bürgermeister Nafziger allerdings kann "keine Änderung der Lage" erkennen, wie er der SZ sagte: "Ich weiß nicht, warum diese Leute nicht verstehen, dass wir von unserem Gewerbe leben. Ich könnte jederzeit mehrere Großunternehmen nennen, die an einem Platz in Steinkirchen interessiert sind." Eurofins hat dem Vernehmen nach jetzt ein Interesse an dem gesamten Grundstück bekundet, Nafziger wollte sich dazu nicht näher äußern: "Der Bebauungsplan läuft jedenfalls weiter." Es werde auch keine weiteren Diskussion im Gemeinderat in nächster Zeit geben, bevor die Planungen abgeschlossen seien. Dass das Grundstück, das eigentlich für Sanacorp vorgesehen war, nun entweder für Eurofins oder einen anderen Interessenten bereit gehalten werde, steht für den Bürgermeister außer Frage: "Der Aufstellungsbeschluss für die Erweiterung des Gewerbegebiets ist rechtskräftig und wird es auch bleiben."