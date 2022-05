Was auf den ersten Blick wie ein gemeinsamer Spaziergang aussieht, geht auf ein historisch durchaus bedeutsames Ereignis zurück: Mit der sogenannten Metzger-Wallfahrt erinnern der katholische Pfarrverband Haar und die Münchner Metzger-Innung zusammen mit örtlichen Vereinen daran, dass es 1803 die Zunft der Fleischer und Schlachter war, welche die Salmdorfer Pieta in der Säkularisation gerettet haben.

Sie brachten das kostbare hochgotische Marienbildnis aus der Zeit um 1340 von der Münchner Gruftkirche in der Salmdorfer Wallfahrtskirche in Sicherheit. Bis 1950 ließ die Metzger-Zunft alljährlich einen Bittgottesdienst in Salmdorf abhalten - bis der alte Wallfahrtsweg durch die Startbahnerweiterung des damaligen Riemer Flughafens abgeschnitten wurde. Erst 2015 wurde die 200 Jahre alte Tradition wieder belebt - am Sonntag fand sie seither zum zweiten Mal statt.

In drei Stunden legten die Teilnehmer den 13 Kilometer langen Weg vom Marienplatz zur Kirche Mariä Himmelfahrt in Salmdorf zurück, wo ein Gottesdienst gefeiert wurde. Wie es sich für eine Metzger-Wallfahrt gehört, wurde sich unterwegs in einer Metzgerei in Ottobrunn verpflegt, zum Abschluss gab es ein Mittagessen in einem Steakhouse.