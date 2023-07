Auch am zweiten Tag nach dem Unwetter ist der S-Bahn-Verkehr im Großraum München massiv eingeschränkt. Vor allem betroffen sind Pendler zwischen Ebersberg und Geltendorf. Was ist da los?

Von Davide De Luca und Martin Mühlfenzl, Landkreis München

Der Leidensdruck bei Pendlerinnen und Pendlern ist an diesem Donnerstag enorm hoch, und das bereits den zweiten Tag in Folge. Die Nachwehen zweier heftiger Gewitternächte legen den S-Bahnverkehr in München und den angrenzenden Landkreisen schon am frühen Morgen phasenweise nahezu komplett lahm. Am stärksten betroffen ist dabei die Linie S 4 von Geltendorf nach Ebersberg, auf der den gesamten Tag über der Verkehr komplett eingestellt bleibt. Zurück bleiben auf den Bahnsteigen entlang der Trasse nicht wenige Menschen mit ratlosen Gesichtern. Erst im Laufe des Nachmittags entspannt sich die Lage im S-Bahnnetz, wenngleich es kontinuierlich zu Zugausfällen und Verspätungen kommt - und viele auf den Schienenersatzverkehr zurückgreifen müssen. Wenn der denn fährt.