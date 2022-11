Eine 24-jährige Frau hat am Samstag in einem Zug der S 7 zwei Fahrkartenkontrolleure attackiert und einen mit einem Feuerzeug verletzt. Sie hat nach dem Halt des Zugs in Ottobrunn gegen 13.30 Uhr versucht, sich loszureißen, als der Bedienstete sie an der Jacke festhielt. Sie kratzte den 37-Jährigen. Als das nicht half, zückte sie ein Feuerzeug und wollte mit der Flamme erreichen, dass dieser seinen Griff löst. Zudem trat sie nach einem zweiten, 32 Jahre alten, Kontrolleur. Beide benötigten laut Mitteilung der Bundespolizei keine ärztliche Hilfe. Gegen die junge Frau, die im Oktober aus Spanien für ein Jahr als Au-Pair eingereist ist, wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.