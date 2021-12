Von Martin Mühlfenzl, Landkreis München

Er hat der Gemeinde Oberschleißheim in sechs Jahren seinen Stempel aufgedrückt. Nicht mit spektakulären, aber mit wichtigen, unverzichtbaren Maßnahmen wie der Sanierung der Grundschulen, des Bürgerzentrums, der Kläranlage. Von 2014 bis 2020 war Christian Kuchlbauer (Freie Wähler) Bürgermeister von Oberschleißheim, ein stets umgänglicher, kommunikativer Rathauschef, der den Dialog gesucht hat. Er war ein Schleißheimer Kind, aktiv in zahlreichen Vereinen wie dem Skiclub oder dem TSV, wo er Tischtennis spielte. Und Kuchlbauer war ein politischer Mensch, war stellvertretender Vorsitzender der Freien Wähler und initiierte in dieser Funktion 2009 auch das damals noch erfolglose Bürgerbegehren für eine Straßenunterführung der Dachauer Straße unter der Bahnlinie. Ein Vorhaben, das dann in seiner Zeit als Bürgermeister eines seiner zentralen Anliegen war und bei einem zweiten Bürgerbegehren auch eine Mehrheit fand. 2014 war Kuchlbauer als Nachfolger der SPD-Bürgermeisterin Elisabeth Ziegler ins Amt gekommen, er setzte sich in der Stichwahl gegen den SPD-Bewerber Florian Spirkl durch. Eine zweite Amtszeit aber war ihm nicht vergönnt, bei der Kommunalwahl 2020 unterlag er ebenfalls in einer Stichwahl Markus Böck von der CSU. Er wollte sich danach beruflich neu orientieren, etwa Neues ausprobieren. Dazu aber kam es nicht mehr. Christian Kuchlbauer ist im September nach schwerer Krankheit im Alter von 60 Jahren gestorben. Er hinterlässt seine Frau Anita und zwei Töchter aus erster Ehe.

Annemarie Ochs ist es zu verdanken, dass die Stadt Garching 2004 einen Integrationsbeirat einberufen hat. Sie hat sich Anfang der Neunzigerjahre um viele Geflüchtete aus den Balkanländern gekümmert, die damals in die Stadt kamen und früh die Pflicht der Kommune erkannt, sich um diese Menschen zu bemühen. Ochs war Stadträtin und viele Jahre Leiterin der Garchinger Volkshochschule, zudem engagiert in Funktionen des SPD-Ortsvereins. Und sie war Gründerin des Garchinger Arbeitskreises Asyl. Im August ist Annemarie Ochs im Alter von 76 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

Oskar Zimmermann hat die Gebietsreform 1978 am eigenen Leibe miterlebt. Er saß bis dahin für die CSU im Argeter Gemeinderat und gehörte danach dem neuen Gremium der nun deutlich größeren Gemeinde Sauerlach an. Als Kommunalpolitiker, aber auch als Architekt hat er das Gesicht der Gemeinde mit ihren vielen Orten geprägt- er baute unter anderem das Argeter Feuerwehrhaus. Im Februar ist Zimmermann im Alter von 97 Jahren gestorben.