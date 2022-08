Wie der Opa so der Enkel

Bereit für die European Championships: Ruder-Welt- und Europameister Oliver Zeidler (links) und sein Großvater Hans-Johann Färber, Olympiasieger von 1972, an der Ruderregattastrecke bei Oberschleißheim.

Das Rudern ist bei Oliver Zeidler (links) Familienangelegenheit: Der gebürtige Dachauer, Welt- und Europameister im Einer, wird von seinem Vater Heino trainiert, einem früheren Juniorenweltmeister. Zum Clan gehört neben Schwester Marie-Sophie (U23-Vizeweltmeisterin), Tante Judith (Olympiasiegerin 1988) und Onkel Matthias (Weltmeister) auch noch der Großvater: Hans-Johann Färber (rechts) wurde 1972 im "Bullenvierer", wie das Boot wegen der unbändig scheinenden Kraft des Ruder-Quartetts von der Boulevardpresse getauft wurde, Olympiasieger. Und zwar auf der Regattastrecke in Oberschleißheim, wo diesen Donnerstag die Vorkämpfe für die EM beginnen, die im Rahmen der European Championships stattfinden "Ich möchte auf jeden Fall eine Medaille gewinnen", sagt Oliver Zeidler, 26, der bei Olympia voriges Jahr in Tokio als hoher Favorit nur Siebter geworden war. Großvater Färber, der zum Betreuerstab des Enkels zählt, erinnert sich an die ersten Versuche des damals talentierten Schwimmers Oliver als Ruderer: "Mit 15 oder 16 ist er nach ein paar Schlägen ins Wasser gefallen. Da hat er gesagt: Opi, das ist kein Sport für mich." Mittlerweile hat er sich offenbar eines Besseren belehren lassen.