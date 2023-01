Der Arbeit des Vereins Zeltschule in Syrien und Libanon ist eines der Projekte, die der Rotary Club München-Land derzeit unterstützt. Das Foto zeigt eine Aktion mit Kindern in München.

Von Stefan Galler, Aying

Zigarrenqualm wabert durch die Luft, sein Geruch vermischt sich mit dem Whiskey-Aroma aus schweren Schwenkern, die backenbärtige Männer jenseits der sechzig in ihren Händen halten. So könnte sich der Laie die Zusammenkunft eines Gentlemen's Club im England des späten 19. Jahrhunderts vorstellen. Womöglich mit Phileas Fogg mittendrin, Jules Vernes Romanheld, der in einem solchen Etablissement seine berühmte Wette abschließt, in 80 Tagen um die Welt zu reisen. Mit diesem Bild haben moderne Klubs nicht mehr viel zu tun - auch nicht der Rotary Club München-Land, der an diesem Samstag sein 50-jähriges Bestehen feiert. Das zeigt alleine schon die Tatsache, dass ihm derzeit die erste Frau in seiner Geschichte vorsteht.

Überhaupt sind in dieser weltweiten Bewegung erst seit 1989 weibliche Mitglieder zugelassen, der Rotary Club München-Land war "sogar noch ein bisschen später dran", wie Sarah Simon sagt, die seit Juli Präsidentin der hiesigen Rotarier ist. Sie bleibt bis zum 30. Juni im Amt, also genau ein Jahr lang, dann wechselt die Vorstandschaft. Diese Rotation ist heutzutage der Hintergrund des Namens "Rotary Club" - früher hatte er so geheißen, weil der Treffpunkt der Mitglieder stets ein anderer war.

Einmal wöchentlich finden die Zusammenkünfte im Sixthof in Aying statt, der Heimat des Rotary Clubs München-Land. "Etwa ein Drittel unserer 65 Mitglieder kommt eigentlich immer zusammen", sagt Simon, die in Höhenkirchen-Siegertsbrunn lebt und in Heimstetten als Zahnärztin an einer Gemeinschaftspraxis beteiligt ist. Bei den Treffen wird neben dem persönlichen Austausch vor allem besprochen, wie man der Gesellschaft zu Diensten sein kann, denn das ist die eigentliche Bestimmung der weltweiten Rotary-Bewegung, der aktuell etwa 1,2 Millionen Menschen in 166 Ländern angehören. "Wir sehen es einerseits als unsere Aufgabe an, klarzumachen, dass wir dafür stehen, Gutes zu tun. Und andererseits betonen wir die Notwendigkeit, dass auch andere helfen sollen", sagt Simon. Das ist ein großer Unterschied zu früher, als sich die Rotarier öffentlich zurückhielten und nach dem Motto agierten: "Tue Gutes und sprich nicht darüber."

Detailansicht öffnen Sarah Simon hat den Vorsitz im Rotary Club München-Land von Christian Meyer übernommen. (Foto: privat)

Mittlerweile betont man die Gemeinnützigkeit nicht ohne Stolz: Über den eigens dafür gegründeten Unterstützungsverein seien allein in den vergangenen zehn Jahren rund 500 000 Euro an Spenden zusammengetragen worden, die gemeinnützigen Partnern in der Region München und weltweit zugutekamen. Die Zuwendungen der Rotary Clubs sind in drei Kategorien einzuteilen: Jeweils etwa 30 Prozent sollen - so die Zielvorgabe - in regionale und nationale Projekte fließen, 40 Prozent in internationale. Aktuell werden vom Rotary Club München-Land drei Organisationen unterstützt: Zunächst die Salesianer Don Bosco in München-Haidhausen, denen man beispielsweise dabei hilft, Flüchtlingskinder aus der Ukraine unterzubringen. "Eigentlich würde der Staat alle Kosten übernehmen, weil die Gruppe aber von einem Betreuer aus dem Heim begleitet wird, gelten die Kinder nicht als unbegleitet und werden deshalb nicht automatisch versorgt", erzählt Sarah Simon.

Auch dem Verein "Zeltschule", der Schulen für syrische Kinder in Syrien und Libanon baut, greifen die Rotarier finanziell unter die Arme. Und dem Projekt "End Plastic Soup", das sich dem Kampf gegen Mikroplastik in den Weltmeeren verschrieben hat. "Früher haben wir auch schon mal ein Reinigungsboot für den Nil gekauft, um dort Schadstoffe zu filtern", erzählt die Vorsitzende.

Wohltätigkeit, Mitmenschlichkeit und Völkerverständigung hat in der Bewegung eine lange Tradition, nicht umsonst hat man sich dem Motto "Service above self" verschrieben. 1985 etwa hatte Rotary die Idee, bis zu seinem hundertjährigen Bestehen im Jahr 2005 die Kinderlähmung global auszurotten. Rund 600 Millionen Dollar hat die Organisation dafür weltweit aufgewendet - mit dem Effekt, dass es die Krankheit heute tatsächlich so gut wie nicht mehr gibt. Dennoch hielt man sich mit öffentlicher Selbstbeweihräucherung zurück, weshalb viele Menschen gar nicht wissen, wie sehr sich die Rotarier für die Polio-Bekämpfung engagiert haben.

Das Klischee von Organisationen wie dem Rotary Club oder dem Lions Club ist aber immer noch, dass dort ausschließlich reiche Männer verkehren, die am liebsten unter sich bleiben möchten. Doch dagegen wehrt sich die regionale Vorsitzende vehement: "Elitär ist der Rotary Club schon lange nicht mehr", sagt sie. Man habe damals eine bestimmte gesellschaftliche Position innehaben müssen, alleine um in der Lage zu sein, sich finanziell an den Spendenkampagnen beteiligen zu können. Schon diese Vorgabe habe in früheren Zeiten bereits die Teilnahme von damals mehrheitlich wirtschaftlich abhängigen Frauen unmöglich gemacht. "Mittlerweile sind viele Frauen Rotarier und es geht jetzt auch grundsätzlich mehr darum, dass die Mitglieder in den verschiedensten Sparten beruflich verantwortlich handeln, etwa auch Personalverantwortung tragen", sagt Sarah Simon.

Mitglied kann nur werden, wer von einem anderen Mitglied vorgeschlagen wird

Im Gegensatz zu einem Sportverein kann den Rotariern allerdings immer noch nur beitreten, wer von einem Mitglied vorgeschlagen wird. Das bedeutet, dass selbst engagierte Bürger, die womöglich dazu bereit wären, sich massiv finanziell für die unterstützten Projekte einzubringen, ohne einen entsprechenden Kontakt nicht in den Kreis aufgenommen werden.

Ein anderes Problem, das die Rotary Clubs aus der Vergangenheit in die Gegenwart mitgeschleppt haben, ist ihre Altersstruktur. Im Gegensatz zum "Round Table", der speziell für junge Männer zwischen 18 und 40 vorgesehen ist, sind die Rotarier im Schnitt eher über 50. Doch auch dieses Thema gehen Sarah Simon und ihre Mitstreiter offensiv an: "Wir sind sehr daran interessiert, auch junge Leute aufzunehmen, im Gegensatz zu früher spielt die Berufserfahrung bei Mitgliedern heute keine so große Rolle mehr." Außerdem setzt man sich generell für Heranwachsende ein, so gibt es etwa auch Rotary-Stipendien, um junge Menschen in andere Länder als Botschafter zu entsenden.