Swing, Bebop, Latin - die Good Times Big Band der Rosemarie -Theobald-Musikschule Ottobrunn feiert am Samstag, 25. Juni, ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert im Wolf-Ferrari-Haus. Zugleich hat das Konzert einen Benefizcharakter: Der Eintritt ist zwar frei, Spenden und Erlöse aus dem Getränkeverkauf gehen ungeschmälert an die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine. Gegründet wurde die Band vom Saxofonisten Hermann Rid, sie besteht aus 18 Mitgliedern - Ingenieuren, Ärzten, Anwälten, Pädagogen und Naturwissenschaftlern. Das Konzert beginnt um 19 Uhr