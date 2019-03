10. März 2019, 18:17 Uhr Ritter-Hilprand-Hof Starkes Bier und starke Sprüche

Sozialministerin Kerstin Schreyer geht in heimischen Gefilden nicht so leicht als Engel durch und Helmut Markwort ist ein Stammtischbruder - der Ritter teilte eifrig aus.

Zum sechsten Mal derbleckt der Ritter Blech von Hilprandingen alias Michael Müller in Taufkirchen Politiker nicht nur aus der Gemeinde. Auch Sozialministerin Kerstin Schreyer ließ sich gerne tratzen.

Von Iris Hilberth, Taufkirchen

Wenn manch ein Veranstalter bereits bei der zweiten oder dritten Auflage seines Festes von Tradition spricht, können das die "Freunde des Wolfschneiderhofs in Taufkirchen" mit ihrem 6. Starkbieranstich im Ritter-Hilprand-Hof zweifellos erst recht. Für viele Taufkirchner steht dieser Termin zum Start in die Zeit des süffigen Gebräus mittlerweile fix im Kalender, für die Politiker aus der Gemeinde und dem Landkreis ebenso. Es ist ein schöner Brauch geworden und es hat sich inzwischen herumgesprochen: Hier gibt es nicht nur starkes Bier sondern auch starke Sprüche. "Wir wollen Wirtshauskultur und nicht Coffee to go", rief Vereinsvorsitzender Helmut Rösch der Starkbiergemeinde am Samstagabend zu.

Und wie es die Tradition so will, wird in Taufkirchen jeder Politiker ordentlich derbleckt. Michael Müller ist mittlerweile bekannt für seine spitze Feder und seinen pointierten Spott. Abermals erteilte er im Gewand des Ritter Blech von Hilprandingen nicht nur ritterliche Ratschläge, sonder schenkte der versammelten Politprominenz auch verbal kräftig ein. Alle, für die er in seiner Starkbierrede eine Passage vorbereitet hatte, waren jedoch nicht gekommen, einige Stühle am Politiker-Tisch - etwa die der Kreis-SPD - blieben diesmal leer.

Und Taufkirchens Erster Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) überlässt urlaubsbedingt derzeit nicht nur den Chefsessel im Rathaus sondern auch das Anzapfen des Starkbierfasses ein Jahr vor der Kommunalwahl seinem Stellvertreter Alfred Widmann (SPD). "Dort unten am steuerfinanzierten Promitisch hocken reihenweise unsere Politiker aller Couleur und warten nur darauf, derbleckt zu werden", meinte der Ritter und schob nach: "Nein, unser Erster Bürgermeister ist damit nicht gemeint. In Taufkirchen weiß doch inzwischen jeder, dass der Ulli kein Politiker ist."

Ob Sander darüber hätte lachen können, wie das beim Derblecken erwartet wird, kann man nun nicht sagen, weil der Bürgermeister ja nicht da war. Ritter Blech jedenfalls findet - und sagte das im Zusammenhang mit den Streitereien um den Übungsraum der Blaskapelle: "Dass die anderen den Ulli immer missverstehen! Ich versteh' das nicht." Gleichwohl versteht sich der Ritter offenbar als Bürgermeister-Versteher. Jedenfalls glaubt er zu wissen, dass Sander sich im kommenden Frühjahr noch mal zur Wahl stellen möchte. "Der Ulli will schon gerne noch mal", verriet er, wohl ahnend dass das bei der CSU offenbar noch keine ausgemachte Sache ist: "Die CSU brodelt noch vor sich hin."

Auch Landrat Göbel ist gern gesehener Gast

Derblecken ist aber nur halb so schön, wenn man dabei nicht ins Gesicht des Verspotteten blicken kann. Da hatte es Michael Müller mit "Polit-Junkie" Kerstin Schreyer schon besser. Die bayerische Sozialministerin war von einem Termin aus Oberfranken direkt ins Taufkirchner Kulturzentrum geeilt, um in der ersten Reihe Auge in Auge mit dem Ritter gute Mine zu keckem Spiel zu machen. "Das S in der CSU hat wieder ein Gesicht", meinte der Ritter ganz ritterlich zu Sozialministerin Schreyer. Merkte dann aber mit Blick auf den Fasching in Franken an: "In Veitshöchheim ging Kerstin als Engel durch. Wir kennen sie."

An Fasching musste auch FDP-Politiker Helmut Markwort denken, wie er sagte, denn der Ritter Blech - der ihm gut gefiel - erinnerte ihn eine Figur aus der Mainzer Fastnacht. Zimperlich war Müller nicht mit dem neuen Alterspräsidenten des Landtags und kritisierte die "Stammtischmanier", mit der Markwort bei seiner Antrittsrede auf die Beamten eingedroschen habe. Dass die Gesetze, denen die Diener dieses Staates unterlägen, von Abgeordneten beschlossen würden, habe Stammtischbruder Helmut geflissentlich verschwiegen, so Müller. "Seit Heinrich Heine war es liberaler Brauch, auf die Vernunft zu hören anstatt auf einen Stammtischbauch", mahnte der Ritter.

Im Publikum saßen Ministerin Kerstin Schreyer (rechts), Landrat Christoph Göbel (links), und daneben FDP-Politiker Helmut Markwort. (Foto: Claus Schunk)

Gern gesehener Stammgast beim Taufkirchner Starkbierfest ist auch Landrat Christoph Göbel (CSU), den Müller als "anerkannten Schutzpatron der Traglufthallen" begrüßte. "Blöd, dass die Flüchtlinge im Landkreis nicht wählen dürfen", meinte Ritter Blech. Und blöd sei auch, dass Göbel zwar zugesagt habe, mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter zukünftig an einem Strang zu ziehen, dass bei der MVV-Tarifreform aber beide jeweils in die andere Richtung zogen.

Mahnung an den Gemeinderat

Doch ist der Taufkirchner Starkbieranstich vor allem ein gesellschaftliches Ereignis für die Taufkirchner. Und so stand neben der Mahnung, dieses Jahr im Mai zur Europawahl zu gehen, überwiegend die Gemeindepolitik im Mittelpunkt der Starkbierrede. Ob der bevorstehenden Kommunalwahl gab der Ritter Blech von Hilprandingen den Gemeinderatsmitglieder mit auf den Weg, dass es schädlich sei, wenn die Fraktionen sich als "vereinigte Opposition" verstünden. "Ein Gemeinderat ist eben vieles, aber ausdrücklich kein Parlament mit den üblichen Spielereien", schärfte er den Taufkirchnern ein. Es gehe um Selbstverwaltung "Dazu gehört die Auseinandersetzung in der Sache. Kraftmeiereien dienen der Sache und damit den Bürgern nicht."