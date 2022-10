Von Angela Boschert, Hohenbrunn

Wann endlich öffnet das Riemerlinger Hallenbad seine Pforten? Das war eines der Großthemen bei der Bürgerversammlung in Hohenbrunn, zu der am Dienstagabend gut 60 Einwohner der Gemeinde in die Turnhalle der Grundschule gekommen waren. Nach aktuellem Stand dürfen Schüler und Sportler bald wieder kraulen, planschen und tauchen, die anderen Bürger wohl erst 2023.

Zum Auftakt berichtete Landrat Christoph Göbel (CSU), der Landkreis bereite sich auf einen flächendeckenden Stromausfall vor, aber das "ist ein Szenario, das hoffentlich nicht wahrscheinlich ist". In Hohenbrunn würden Gemeindemitarbeiter und die Feuerwehr zur Stelle sein, sollte es zu Stromknappheit oder gar Ausfällen kommen, versicherte Bürgermeister Stefan Sraßmair (CSU), der die Versammlung leitete. Er bat eindringlich darum, im Ernstfall nur Geräte ans Stromnetz zu hängen, die man wirklich brauche. Wasser komme weiterhin aus der Leitung, die örtlichen Wasserwerke hätten Notstromaggregate. "Wir werden das alles schon hinkriegen", schloss er.

Die Öffentlichkeit wird wohl noch bis Januar warten müssen

Entschlossen bekannte sich der Bürgermeister zum 1,3 Millionen teuren Bau des neuen Feststadels in der Nähe der jetzigen Halle K 3. Sobald klar sei, dass der naheliegende Pharma- und Chemiekonzern Merck-Schuchardt wegzieht, sollen die Planungen beginnen. Nach einigen Ausführungen zu Finanzlage der Gemeinde, Energieversorgung und Gemeindeleben sagte Straßmair, das neue Hallenbad solle sobald wie möglich aufmachen. Geplant war, es zum Start des Schuljahres zu öffnen. Doch Streitigkeiten mit den Architekten, von denen man eine stärkere Kontrolle auf der Baustelle eingefordert hatte, führten zu Verzögerungen. Nachdem die Architekten gekündigt hatten, entdeckte die Gemeinde viele Mängel, die noch nicht alle behoben sind. So musste das Brandschutzkonzept erneuert werden; die neuen Feuermelder sollen noch vor den Herbstferien kommen. Sind sie eingebaut und technisch abgenommen, kann laut Straßmair die Chlorgasanlage eingeschaltet und der Badebetrieb allmählich anlaufen. Das Wasser ist schon in den Becken, wie eine Präsentation zeigte. Hell strahlt das Tageslicht in die freundlichen Räume.

Straßmair hofft, dass Anfang November die Schulen und dann bald die Riemerlinger Haie ins Bad können. Man wolle mit wenig gechlortem Wasser beginnen, damit sich die Anlage richtig einlaufen könne. Danach würden sukzessive Chlorgehalt und Badegästezahl erhöht. Wann und wie der Badebetrieb für die Allgemeinheit gestaltet wird, erfuhren die Anwesenden nicht. Der SZ sagte Straßmair hinterher, für die Bevölkerung werde das Bad wohl erst im Januar zum Schwimmen geöffnet. Alfred Ritzler hatte nach Öffnungszeiten gefragt und auch, ob eine Nutzungszeit speziell für Senioren vorgesehen sei. Diesen Vorschlag nahm der Bürgermeister als "gute Anregung" mit; allerdings braucht die Gemeinde noch einen weiteren Fachangestellten, um das Bad für die Öffentlichkeit freizugeben. Ein Vorstellungsgespräch lief bereits. Mit aktuell drei Angestellten sind lange Öffnungszeiten laut Straßmair nicht zu bewerkstelligen, da immer zwei Personen anwesend sein müssten. Zu überlegen sei eine Kopplung Schwimmtraining und Öffentlichkeitsschwimmen mit einem Schwimmtrainer als Aufsichtsperson am Becken.

Freuen dürfen sich aber die Riemerlinger Schulkinder. "Wenn wir Glück haben", so Straßmair, dürften Buben und Mädchen aus der Offenen Ganztagsschule nach den Herbstferien nachmittags in das neue Sportcampusgebäude anstatt wie bisher ins Untergeschoss der Grundschule Hohenbrunn. Auch der Sportunterricht soll dann in der neuen Halle stattfinden.