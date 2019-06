27. Juni 2019, 22:01 Uhr Rieke Böddeker Zweisprachig und doppelt gut

Rieke Böddeker wird auf dem Abiturball zwei Zeugnisse erhalten: Sie hat am Garchinger Werner-Heisenberg-Gymnasium das Abi-Bac abgelegt, das deutsche Abitur und das französische Baccalauréat. Sie hat dafür nicht nur fünf, sondern sechs Prüfungen absolviert, Französisch schriftlich und mündlich sowie Geschichte in der fremden Sprache. "Natürlich war das mehr Arbeit. Aber es ging, weil man die Begriffe von Anfang an auf Französisch gelernt hat." Als Vorbereitung hat die Abiturientin vor den Prüfungen Filme auf Französisch geschaut. Diese Strategie wurde mit der Note 1,0 belohnt. Der Plan für die Zukunft: "Ich werde wahrscheinlich Medizin studieren."