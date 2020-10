Der eigene Körper ist nicht unbedingt der beste Freund einer Frau - besonders ab einem gewissen Alter. Schwindende Attraktivität, das Ende der Gebärfähigkeit, hier ein Zipperlein, dort ein Zipperlein. Thematisiert wird all das in der Revue "Himmlische Zeiten", nach "Heiße Zeiten" und "Höchste Zeiten" die dritte Produktion des Tourneetheaters Landgraf, die sich in konzentrierter Form mit weiblichen Befindlichkeiten befasst. An diesem Freitag, 9. Oktober, 20 Uhr wird das Bühnenspektakel im Kultur- und Kongresszentrum Taufkirchen, Köglweg 5, aufgeführt. Karten gibt es unter ☎ 666 72 21 53 oder bei München Ticket. Am 25. Oktober, 19.30 Uhr sind die "Himmlischen Zeiten" im Bürgerhaus Garching, Bürgerplatz 9, zu sehen. Karten für diese Vorstellung gibt es unter ☎ 320 89-138 oder per E-Mail an kartenvorverkauf@garching.de.