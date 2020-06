Mit neuen Doppelspitzen in München und im Landkreis München werden die Malteser in Zukunft die ehrenamtlichen Dienste führen. Die Malteser Geschäftsstellen München Stadt und München Land sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen, sodass eine organisatorische Umstrukturierung nötig wurde, um die ehren- und hauptamtlichen Helferinnen und Helfer zu unterstützen. Von sofort an werden die ehrenamtlichen Malteser-Dienste von einer Kreisleitung geführt, einer Doppelspitze bestehend aus dem Kreis- oder Stadtbeauftragten und dem Kreisgeschäftsführer.

Martin Feda ist stellvertretender Bezirksgeschäftsführer der Malteser mit Sitz in Gräfelfing und von sofort an auch hauptamtlicher Kreisgeschäftsführer der Malteser für die Stadt München und den Landkreis. In den neuen Kreisleitungen für München und den Landkreis ist Feda zusammen mit der Münchner Stadtbeauftragten Pilar zu Salm und mit Harald Schwill, dem Kreisbeauftragten für den Landkreis München, für die Leitung der ehrenamtlichen Malteser-Dienste im Großraum München zuständig. Unterstützung bekommt der 43-jährige Stadt- und Kreisgeschäftsführer von Johannes Bleicher, der als stellvertretender Stadt- und Kreisgeschäftsführer in der Münchner Stadtgeschäftsstelle die operative Führung der Dienste im Tagesgeschäft übernimmt.

"Als kompetenter Partner für bedürftige Menschen und soziale Einrichtungen müssen wir die Erfahrungen, die wir Malteser aktuell in der Corona-Zeit machen, für die Zukunft nutzen und innovativ in den ehrenamtlichen Diensten umsetzen", so Bleicher, der sich im Studium auf Erwachsenenbildung spezialisiert hat. Martin Feda ist den Maltesern seit vielen Jahren eng verbunden und seit 1999 für die Hilfsorganisation tätig, seit 2010 als stellvertretender Bezirksgeschäftsführer.

Auch Johannes Bleicher kennt die Hilfsorganisation seit vielen Jahren. Der 25-jährige Sozialarbeiter ist bereits seit sechs Jahren bei den Maltesern und hat nach seinem Freiwilligendienst beim Fahrdienst des Malteser Hilfsdienstes in Gräfelfing in der Disposition gearbeitet und an der Katholischen Stiftungshochschule München studiert. Die Malteser helfen nach eigenen Angaben weltweit jedes Jahr mehr als zwölf Millionen Menschen. Dafür sind in dem Hilfswerk 82 000 Menschen im Ehren- und Hauptamt an mehr als 700 Orten im Einsatz, hinzu kommen eine Million Förderer und Mitglieder.