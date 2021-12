Die Rettungswache des Bayerischen Roten Kreuzes in Grünwald hat einen Neubau bezogen und ist damit für die Notfallrettung gerüstet. Von Januar an wird dort unter anderem ein Intensivinkubator stehen, der Verlegungen von Früh- und Neugeborenen ermöglicht. Auch weitere Vorteile bietet der Neubau, den der Grünwalder Architekt und CSU-Gemeinderat Alexander Steininger entworfen hat. Die Baukosten betrugen 850 000 Euro, genau die Summe, die der Gemeinderat genehmigt hatte. So werden in dem neuen Haus, das hinter der Feuerwehrwache an der Hubert-Hopf-Straße steht, für Frauen und Männer getrennte Ruheräume zur Verfügung stehen. Weiterhin wird zusammen mit der Münchner Rotkreuz-Akademie in den neuen Räumen eine Lehrrettungswache betrieben, in der Notfallsanitäter ausgebildet werden. Der Neubau war unumgänglich geworden, weil unter anderem die notwendigen Flächen zum Reinigen und Desinfizieren des Rettungswagens nicht vorhanden waren, und weil die 25 Mitarbeiter inzwischen nicht mehr nur männlich sind.