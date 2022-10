Wenn am Samstagvormittag ein Großaufgebot an Rettungskräften mit Blaulicht durch das Würmtal rast, können Bürger entspannt bleiben: Der Malteser Hilfsdienst in Gräfelfing organisiert eine große Rettungsübung, um auf einen wirklichen Katastrophenfall gut vorbereitet zu sein, wie etwa das S-Bahn-Unglück in Schäftlarn im Februar dieses Jahres. An der Übung nehmen Einsatzkräfte aus dem gesamten Landkreis und der Stadt München teil. So sind alle Freiwilligen Feuerwehren aus Planegg, Gräfelfing, Krailling und Neuried beteiligt, die Berufsfeuerwehren aus München, die Rettungsdienste der Hilfsorganisationen Malteser, Bayerisches Rotes Kreuz, Johanniter und Arbeiter Samariter Bund sowie private Krankentransportanbieter. Die Übung findet in Kooperation mit dem Landkreis statt, der seine Katastrophenschutzorganisation üben lässt. Rettungskräfte in Führungs- und Leitungsfunktion überwachen und bewerten das Geschehen. Wo genau die Übung stattfindet und mit welchem Szenario die Rettungskräfte konfrontiert sind, wird vorab nicht bekannt gegeben, damit die Helfer sich nicht vorbereiten können, sondern spontan handeln und entscheiden müssen, sagte Victor Hauschild, Organisator der Übung und stellvertretender Wachleiter bei den Maltesern. Bekannt ist, dass es sich um eine "Großschadenslage" handeln wird, es werden auch Schauspieler beteiligt sein, die verletzte Patienten mimen.