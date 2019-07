12. Juli 2019, 21:25 Uhr Restauratorentragen Doublieren und retuschieren

Bei den Restauratorentragen in der Galerie Kersten begutachtet ein Experte alte, von Kunden mitgebrachte Bilder, über die sich Schmutzschichten gelegt haben. Falls gewünscht, lässt er sie wieder in früherem Glanz erstrahlen.

Von Claudia Wessel , Brunnthal

Ein paar Kühe stehen in einer Senke im Wasser, daneben ist ein riesiger Erdhaufen aufgeworfen. Die Erde sieht feucht aus, man möchte mit den Händen hineingreifen und spürt quasi schon, wie man danach das Braun unter den Fingernägeln kleben hat. Auf dem Erdhügel stehen ein paar Figuren. Sie sind so klein, dass man sie nicht richtig erkennt. Dunkle Wolken hängen am Himmel über der Szene so wie auch das ganze Gemälde eine sehr finstere Ausstrahlung hat. Es heißt "Kühe im Ammertal", gemalt von Friedrich Voltz, wie man auf dem alten Holzrahmen hinten entziffern kann. Barbara Jobst aus Taufkirchen hat es zu den Restauratorentagen in der Galerie Kersten nach Brunnthal mitgebracht.

Der angereiste Restaurator Dieter Trub, professionell gekleidet in einen weißen Kittel mit Namensaufschrift, ist schon dabei, mehr Helligkeit in das Gemälde zu bringen. An einer kleinen Stelle hat er probeweise mit dem selbst gebastelten Wattestäbchen - damit er die Dicke der Watte bestimmen kann - das Mittel Marlipal aufgetragen, ein Tensid zum Reinigen von Gemäldeoberflächen. So ist ein richtig heller Fleck am Himmel entstanden, dank dessen man sich vorstellen kann, dass das Gemälde nach der Restaurierung gar nicht mehr so düster sein wird. Ein großer Teil dieser Ausstrahlung kommt wohl einfach von der dicken Schmutzschicht, die sich seit etwa 1880 darauf gelegt hat. Galerist Holger Weinstock schätzt, dass das Bild aus dieser Zeit stammt, und hält es für gute Qualität. "Das war kein Volkshochschulmaler. Der hat sicher von seiner Kunst leben können."

Barbara Jobst jedenfalls erteilt nun den Auftrag. Dieter Trub wird das Stück mit zu sich nehmen - er kommt aus der Nähe von Heilbronn - und es dort in Ruhe bearbeiten. Für die Kundin ist es nicht das erste Bild, das sie in Trubs Hände gibt. "Sie hat sicher schon 15 verschiedene Stücke vorbeigebracht", schätzt Weinstock. Seit 2010 ist sie Kundin der Galerie Kersten. Und das wird sie auch noch viele Jahre bleiben, lacht sie. "Wir leben zu Hause in einem Museum", verrät sie, 60 bis 70 weitere Werke hängen dort an den Wänden, sie alle wurden bereits durch mehrere Generationen weitervererbt. Restauriert wurden sie allerdings noch nie. Nun wird Trub die Szene auf eine neue Leinwand aus Rohleinen aufbringen, im Fachjargon doublieren. Die alte wird er mit Wärme oder Feuchtigkeit ablösen. Was ihm bisher schon immer gelungen ist. "Pattex würde man natürlich nicht mehr runter kriegen", sagt er lachend.

Nach dem Doublieren wird das Bild gereinigt, dann folgt die Firnisabnahme. Der Firnis wird von den Künstlern auf das fertige Gemälde aufgetragen, um es zu schützen. "Das hält 70 bis 80 Jahre", sagt Trub und scherzt: "Dieses Bild muss also in 80 Jahren wieder zu mir!" Der Firnis wird mit einer Mischung aus "an die 30 Mitteln" entfernt, so Trub. "Dabei muss man immer im System bleiben: Öl zu Öl, Wasser zu Wasser." So muss man bei Acrylbildern eine wässrige Lösung nehmen.

Schon stehen weitere Kunden an, zwei Ehepaare mit ebenfalls geerbten Bildern. Das eine zeigt den Alpsee und leider einen dunklen Fleck auf den Wolken. 840 Euro würde die Restaurierung etwa kosten, rechnet Trub vor. Den Rahmen könnte die Galerie Weinstock für 150 Euro wieder schöner machen. "Ist es das wert?", möchte der Mann wissen. Weinstock sagt, das Bild sei top Qualität. "Dann machen wir es", sagen die beiden. Die nächste Kundin entscheidet sich anders. 600 Euro wäre der Preis, doch leider hat das Gemälde einen Riss und die Wolken müssten retuschiert, also neu mit Farbe bearbeitet werden. Das wird den Wert senken, so Trub. Dann möchte sie es doch lieber nicht machen, sagt die Frau aus Deisenhofen.

Die Restauratorentage der Galerie Kersten, Otterloher Straße 6, dauern noch bis Samstag, 16 Uhr.