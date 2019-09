Mit einer gemeinsamen Resolution protestieren auch die Bürgermeister der Gemeinden an der S-Bahn-Linie S3 im Landkreis München gegen die Streichung des Betriebs der Taktverstärker zwischen Ostbahnhof und Deisenhofen. Barbara Bogner (Sauerlach), Wolfgang Panzer (Unterhaching), Stefan Schelle (Oberhaching), Ullrich Sander (Taufkirchen) und Günter Heyland (Neubiberg) haben sich mit dem Schreiben an den Konzernbeauftragten der Deutschen Bahn in Bayern, Klaus Dieter Josel, gewandt, berichtete Heyland am Dienstag in der Sitzung des Neubiberger Gemeinderats.

Zuletzt wurde bekannt, dass die Bahn auf der Strecke der S3 vorerst bis zum Jahresende 2019 alle Taktverstärker aus dem derzeit gültigen Fahrplan ersatzlos gestrichen hat. "Die Unterzeichner der Resolution fordern die Bahn daher auf, die Taktverstärker zu den Hauptverkehrszeiten auf der Linie der S3 umgehend wieder in Betrieb zu setzen", heißt es in dem Schreiben. Mittlerweile hat die Bahn auf den Protest von vielen Seiten reagiert und es sollen schrittweise von 21. Oktober an die Verstärkerzüge wieder fahren, bis zum 15. Dezember sollen alle wieder im Einsatz sein. Laut Heyland genügt das nicht, es müssten "alle Taktverstärker" aufrechterhalten werden. Seit Jahren stiegen die Nutzerzahlen des Öffentlichen Personennahverkehrs weiter und das System stoße an seine Grenzen, heißt es in der Resolution. "Gerade jetzt werden wir mit der Aufhebung der Taktverstärker mit nicht nachvollziehbaren Argumenten vor den Kopf gestoßen", schreiben die Bürgermeister. Das sei den Bürgern in Zeiten des Klimawandels und des Umdenkens vom Individualverkehr hin zur Nutzung des ÖPNV nicht vermittelbar.