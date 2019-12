Detailansicht öffnen Die neuen Rektorinnen und Rektoren an den Grundschulen im Landkreis haben sich bereits eingelebt - zu ihren Aufgaben gehören vor allem auch Verwaltungstätigkeiten und Organisation. (Foto: mauritius images)

Als Torsten Bergmühl letztens, flankiert von Eltern seiner Schüler, vor dem Gemeinderat stand, gab ihm Bürgermeister Ursula Mayer durch die Blume zu verstehen, dass er von außen kommt, dass er einer aus der Stadt sei, der wohl nicht recht wisse, wie in Höhenkirchen-Siegertsbrunn die Dinge laufen. Der neue Rektor der Erich-Kästner-Schule ließ sich nicht verunsichern. Er hat in seinem Berufsleben viele schwierige Situationen bewältigt. Dass an seiner neuen Schule Kinder in beengten und - wie viele meinen - unzumutbaren Verhältnissen unterrichtet werden, thematisiert er unbeirrt weiter.

Bergmühl führt Gemeinderäte durch die Grund- und Mittelschule, in der Kinder im Keller unter der Turnhalle unterrichtet werden. Bei manchen herrscht Ratlosigkeit, bei anderen Empörung, und alle rufen nach schnellen Verbesserungen. Der 54-Jährige ist überzeugt: Es werde sich etwas ändern. Der Münchner, der im Gärtnerplatzviertel mit Frau und zwei Kindern wohnt, hat mit seinem Blick von außen die Schule schon gewaltig verändert. Vor seinem Einsatz in Höhenkirchen-Siegertsbrunn war er fünf Jahre Rektor an der Mittelschule an der Stuntzstraße in Bogenhausen, wo er Erfahrungen mit Schülern mit Mitgrationshintergrund sammelte. Bergmühl ist seit fünf Jahren auch Multiplikator für Software- und Online-Support an Grund- und Mittelschulen und er ist im Auftrag der Regierung von Oberbayern Evaluator zur Bewertung und Qualitätsentwicklung. Bergmühl liebt die Herausforderungen in einem Beruf, der bis heute von Frauen dominiert wird. Die Aufgabe auf dem Land hat Bergmühl bewusst gesucht. Er sei neugierig und habe eine große Schule führen wollen. belo

Die Schulbuchautorin

Detailansicht öffnen Neu in Pullach: Astrid Arauner. (Foto: Privat)

Sie freue sich jeden Tag über die Kinder und Eltern im neugebauten, hellen, innovativen Schulhaus und über das knapp 60-köpfige hoch engagierte Kollegium, berichtet die neue Rektorin der Erzbischöflichen Pater-Rupert-Mayer-Volksschule in Pullach, Astrid Arauner. "Inzwischen bin ich dort sehr gut angekommen", sagt die 51-Jährige, die zuletzt an der Grundschule an der Fritz-Lutz-Straße in München-Bogenhausen wirkte, seit 2016 als Rektorin. Ihre besonderen Interessen gelten der Schul- und Personalentwicklung, der Umsetzung des Lehrplans Plus, der Demokratieerziehung und der Ganztagsbetreuung. Deshalb habe sie sehr gerne die Leitung an der Pullacher Volksschule mit 17 Ganztagsklassen übernommen. Zum 1. Januar wird die Schulbuchautorin mit Montessori-Diplom ein neues Schul- und Ganztagsleitungsteam etablieren. MM

Der Planer

Als sich der neue Rektor der Pullacher Grundschule, Anton Höck, in den Sommerferien vom Hausmeister durch seine neue Wirkungsstätte führen ließ, war er schockiert. Er kannte das Gebäude bereits von früher, war er dort doch von 2001 bis 2007 Lehrer, ehe er nach einer Elternzeit und einem Intermezzo als Konrektor an der Volksschule Lochhausen für zehn Jahre Schulleiter an der Ickinger Grundschule war. Der bauliche Zustand der Pullacher Schule ist jedoch inzwischen noch schlechter geworden. So etwa tropft es durchs Dach. Der von der Pullacher Politik angestrebte dringende Neubau wird aber noch zehn bis zwölf Jahre auf sich warten lassen, schätzt der Rektor. "Es hat mich gereizt, an einer neuen Schule mitzuplanen", nennt der 53-Jährige eine seiner Motivationen, von Icking zurück nach Pullach zu wechseln, wo die Schule mit 300 Kindern doppelt so groß ist. Anders als in Icking kann er sich auf die Schulleitung konzentrieren, weil er zwar 15 Stunden Unterricht gibt, aber kein Klassenleiter mehr ist. MM

Die Erfahrene

Detailansicht öffnen Neu in Feldkirchen: Barbara Kastenmüller. (Foto: Privat)

Für Barbara Kastenmüller, die neue Leiterin der Grundschule Feldkirchen, ist das Amt kein gänzlich neues: Mehr als 20 Jahre lang war die 49-Jährige Grundschullehrerin, 2015 wurde sie Konrektorin der Grundschule in Hohenbrunn. In den vergangenen zwei Jahren leitete sie diese kommissarisch. Die Erfahrung zahle sich nun aus, "der Übergang war dadurch für mich leichter". Da sie selbst im Landkreis wohnt, war es ihr wichtig, eine neue Stelle in der Umgebung zu finden. Die Schüler und das Lehrerkollegium hätten sie "sehr freundlich" empfangen, sagt die 49-Jährige. In den ersten Monaten habe sich bereits einen guten Überblick verschaffen können. Kastenmüller wollte bewusst nicht gleich zu Beginn Veränderungen vornehmen, sondern sich zunächst orientieren. Eine Neuerung hat sie jedoch bereits eingeführt: Die Lernentwicklungsgespräche, die zuvor nur in vereinzelten Jahrgangsstufen stattfanden, gibt es nun in allen Klassen. AMS

Die Umweltbewusste

Detailansicht öffnen Neu in Ismaning: Antje Zeisler. (Foto: Privat)

Wenn Antje Zeisler über ihre Arbeit in der Grundschule an der Camerloherstraße in Ismaning spricht, dann hört man heraus: Der Job als Rektorin macht der 44-Jährigen große Freude. Das erste Vierteljahr sei wirklich "aufregend, bereichernd und schön" gewesen, sagt sie. Mit ihrem Amtsantritt hat für Zeisler eine spannende Zeit begonnen: Umbau und Erweiterung der Schule, die von 241 Buben und Mädchen besucht wird, sind noch nicht abgeschlossen gewesen, man habe mit ein paar Widrigkeiten kämpfen müssen. "Aber jetzt wird es schön langsam ruhiger." 17 Stunden unterrichtet die Rektorin die dritten Klassen in Mathe, Musik, Englisch, Kunst Schwimmen sowie Sport. Zeisler, die zuvor zwei Jahre Konrektorin an einer Dachauer Schule war und mit ihrer Familie in Manching wohnt, ist in Ismaning angekommen, wie sie sagt. "Ich fühle mich sehr wohl und gut angenommen." Ihr sei es wichtig, "das Herzliche" an der Schule weiterzuführen. Und ja, ein wenig sei auch schon ihre Handschrift zu sehen. So habe man sich als Umweltschule beworben, einen Titel, den der Landesbund für Vogelschutz vergibt und der für eine nachhaltige Entwicklung sowie Demokratiepädagogik steht. Besonders gut gefällt Zeisler die Aktion "Sei ein Vorbild für die anderen". Dabei werden Kinder, die selbständig ohne Eltern zur Schule kommen und einen Helm tragen, wenn sie Rad oder Roller fahren, mit Stempeln belohnt. Sind 100 Sticker beisammen, gibt es für alle eine längere Pause. Und das ist natürlich ein großer Ansporn. SAB

Die Musikalische

Detailansicht öffnen Neu in Hohenbrunn: Angelika Lange. (Foto: Privat)

Schon als Zweitklässlerin war Angelika Lange klar, dass sie Grundschullehrerin werden wolle. "Meine damalige Lehrerin an der Rennertschule in München-Perlach hat mich sehr geprägt", sagt sie. Seit August leitet Lange die Grundschule Hohenbrunn. Neu für sie dort war das Ganztagskonzept, das sie sehr bereichernd findet, weil die Schüler selbständiger würden und ihre vertrauten Lehrer auch nachmittags als feste Lernbegleiter hätten. Lange will, dass die Schüler ihre Schule als Lern- und Lebensort erfahren, an dem sie sich wohlfühlen und den sie selbst mitgestalten können. Dazu hat sie Klassensprecher- und Schulversammlungen eingeführt sowie ein gemeinsames Basteln aller Schüler für die Dekoration der Schule im Advent.

Dass an den Montagen im Advent alle Schüler begeistert Weihnachtslieder mitsingen, freut die am Mozarteum Salzburg berufsbegleitend ausgebildete Musik- und Bewegungspädagogin besonders. Hinter diesen Aktivitäten steckt Langes Erfahrung aus dem Unterricht in einer Kombiklasse zweier Jahrgangsstufen an der Grundschule Keferloh, wo sie die vergangenen zehn Jahre war. Die Schüler würden selbstbewusster und sozial geschult durch jahrgangsübergreifende Klassen. Neu eingeführt hat Lange auch Coding-Sets, mit denen die Schüler Grundlagen der Programmierung lernen. ABO

Die Europäerin

Detailansicht öffnen Neu in Hohenbrunn: Christina Schmidt. (Foto: Privat)

Die neue Rektorin der Carl-Steinmeier-Mittelschule in Hohenbrunn, Christina Schmidt, kennt ihre Bildungsstätte schon lange. Nach dem Lehramtsstudium an der LMU in München trat sie dort 1995 ihr Referendariat an und unterrichtete dort erneut von 1999 bis 2004 Geografie sowie Mathe, Biologie und Kunst. Zu Schuljahresbeginn kehrte sie aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn, wo sie 14 Jahre lang Konrektorin der Erich-Kästner-Grund- und Mittelschule war, zurück. Dieser Tage ist Schmidt gerade von einem Schüleraustausch aus Canterbury in England zurückgekommen. Weitere nach Taranto (Italien) und Dünaburg (Lettland) sollen folgen. Denn "für ein friedliches Miteinander in Europa ist es wichtig, Vorurteile abzubauen, andere europäische Länder auch im Alltag zu erleben und sich so sein eigenes Bild von Land und Menschen zu machen", erklärt Schmidt. Außerdem hat sich die Schule für die Projekte "Gute gesunde Schule Bayern" und "Umweltschule" entschieden. ABO

Der Entscheider

Seine erste Rektorenstelle hat Ralf Gaiser an der Berglwald-Grund- und Mittelschule in Oberschleißheim angetreten. Der 49-Jährige war zuletzt Konrektor an der Grund- und Mittelschule Lochham in Gräfelfing. Vorgängerin Ute Weiß, die vier Jahre an der Berglwaldschule Leiterin war, ist in den Landkreis Dachau gewechselt. Gaiser, der aus Unterfranken stammt, lebt in Grünwald und hat das erste Vierteljahr an der neuen Schule mit Sondieren verbracht. Noch in diesem Schuljahr könnten Richtungsentscheidungen für die Schule anstehen, deutet er an, Inhalte will er aber noch nicht verraten. Die Berglwaldschule ist die einzige Mittelschule und eine von zwei Grundschulen in Oberschleißheim. KBH

Die Soziale

Detailansicht öffnen Neu in Unterschleißheim: Eva Benz-Böll. (Foto: Privat)

Nicht wirklich neu ist Rektorin Eva Benz-Böll für die Grundschule an Ganghoferstraße in Unterschleißheim. Seit 2001 unterrichtet die 43-Jährige an der Schule, seit 2014 ist sie Konrektorin und hat im Schuljahr 2014/15 die Schule bereits kommissarisch geleitet. Nach dem plötzlichen Abschied von Vorgängerin Kristina Heller an eine Fortbildungsakademie zum Start des Schuljahres 2018/19 wurde Benz-Böll erneut als kommissarische Schulleiterin eingesetzt und zu diesem Schuljahr nun offiziell als Rektorin. Schwerpunktthema für die Schule, die eine von drei Grundschulen in Unterschleißheim ist, sei der Entwicklungsprozess, sagt Benz-Böll. Die "Ganghoferschule" definiert sich als "Sozialwirksame Schule". Seit kurzem ist sie auch "Sinusschule" mit Schwerpunkt auf der Qualität des Mathematikunterrichts. KBH

Der Verwalter

Detailansicht öffnen Neu in Haar: Markus Fauth. (Foto: Angelika Bardehle)

Die Konrad-Mittelschule hat Markus Fauth vom ersten Tag nicht mehr losgelassen. Er kam 1999 als Lehramtsanwärter an die Schule in Haar. Heute sitzt er der 51-Jährige als Rektor im Chefzimmer und hat mit Dingen zu tun, die einem passionierten Pädagogen die Freude an der Arbeit austreiben können. Doch Fauth spricht trotz viel Bürokratie und Schreibtischtätigkeit begeistert von seinem Job: "Wir haben ein Kollegium, das Seinesgleichen sucht. Wir sind keine Kollegen, wir sind Freunde. Da kann man ausgesprochen gut arbeiten." Ähnliches war auch von seinen Vorgängern Hans Schmidt und Christa Beyer zu hören, die Fauth als seine Mentoren sieht.

Unter ihr war Beyer Stellvertreter an der Schule. Er kannte insofern die Abläufe. Und doch war der Chefposten für ihn erst einmal ein Sprung ins kalte Wasser. "Das ist ein beinharter Verwaltungsjob", sagt Fauth über seine neue Rektorentätigkeit. Großen Aufwand hatte der neue Rektor Anfang des Schuljahrs zu betreiben, um genügend Lehrkräfte an seine Schule zu bekommen. Eine weitere Herausforderung: Die Schüler kommen aus 33 Nationen, der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund liegt bei 60 Prozent. Für Fauth ist das Ansporn. "99 Prozent kriegen wir wirklich in die Gesellschaft." Viele Schüler aus Kriegsgebieten seien glücklich über Struktur und Unterstützung und bekämen gut den Sprung ins Berufsleben hin. BELO

Die Kreative

Detailansicht öffnen Neu in Gräfelfing: Barbara Reif. (Foto: Birgit Doll/oh)

Das Etikett "Kunstgrundschule" hat Barbara Reif besonders an der Gräfelfinger Grundschule gereizt. Das Konzept der Kunstgrundschule sieht vor, kreatives Arbeiten stärker als üblich in den Lehrplan zu integrieren. Initiiert wurde es vom bayerischen Kultusministerium und dem Landesverband der Jugendkunstschulen. Die Gräfelfinger Grundschule ist die einzige im Bezirk Oberbayern, die seit dem Schuljahr 2015/16 diesen Titel trägt und dabei mit der "Schule der Phantasie" kooperiert. "Leider läuft das Projekt im letzten Jahr", bedauert Reif, die seit September neue Schulleiterin ist. "Wir würden gerne weitermachen." Das kreative Arbeiten sei wichtig für die Entwicklung der Kinder.

Barbara Reif war acht Jahre lang Schulleiterin der Pater-Rupert-Mayer Volksschule in Pullach. Dort hat sie nach eigenen Worten mit einem Kollegium von mehr als 50 Lehrkräften ein "mittleres Kleinunternehmen" geleitet und zuletzt einen großen Umzug in einen Neubau begleitet. Jetzt wollte sie "kürzer treten". In Gräfelfing gelingt das mit einem Kollegium von 20 Lehrkräften und 280 Schüler.

Ein Projekt liegt besonders am Herzen: die Schülerdemokratie zu stärken. "Kinder sollen nicht nur Lernende sein, sondern sie haben auch Mitspracherechte", sagt die Rektorin. Sie hat deshalb ein neues Gremium eingeführt: die Klassensprecherversammlung. JAE

Die Reformerin

Detailansicht öffnen Neu in Gräfelfing: Nicola Lachner. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Wie positiv es ist, wenn Schüler in einem guten Umfeld lernen können, erfährt Nicola Lachner, die neue Rektorin an der Volksschule Lochham in der Gemeinde Gräfelfing, seit September. Zu diesem Schuljahr sind die Mittagsbetreuung, der Hort und einige Grundschulklassen in den neuen, modernen Anbau eingezogen. Das Raumkonzept ist auf neueste pädagogische Erfordernisse ausgerichtet. "Das ist ein tolles Angebot", sagt Lachner. Sie hat ihren Beruf als Lehrerin im Landkreis München begonnen: Hier hat sie ihr Referendariat absolviert und war Beratungslehrerin. Von dort ging es in den Landkreis Dachau, wo sie von 2003 bis 2006 als Beratungsrektorin von zwei Schulamtsbezirken für das gesamte Feld der Schulberatung zuständig war, von Diagnostik bis Elternarbeit. Im Jahr 2009 folgte die erste Stelle als Schulleiterin an der Grundschule in Schwabhausen im Landkreis Dachau, von dort ging es Altomünster.

In Schwabhausen hat Lachner gebundene Ganztagszüge aufgebaut, in Lochham sieht sie hier Reformbedarf. Die neue Schule biete so viele Räume, die sie füllen möchte mit Angeboten zu Musik, Sport, Bewegung und gesunder Ernährung. Ende Januar will sie das Konzept den Eltern künftiger Erstklässler vorstellen. Auch für die Mittelschule hat sie neue Ideen auf den Weg gebracht: In einem Sozialprojekt machen die Schüler ein zweiwöchiges Praktikum in diversen Einrichtungen der Gemeinde, unter anderem den kommunalen Kindergärten. "Hier sollen Teamfähigkeit, Empathie und Verantwortung für andere zu tragen, gestärkt werden." JAE