Von Stefan Galler, Iris Hilberth, Landkreis

Die Sommerferien in Bayern gehen zu Ende und die Liste der vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiete eingestuften Länder wird immer länger. So müssen etwa Rückkehrer aus beliebten Urlaubsregionen wie Spanien und Kroatien erst einmal in Quarantäne - so lange bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Von Oktober an wird es keine Testpflicht bei Einreise mehr geben, sondern eine Verpflichtung zur häuslichen Quarantäne für 14 Tage. Diese kann aufgehoben werden, wenn ein Test fünf Tage nach Rückkehr negativ ausfällt. Diese Handhabung erläutert auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern den Firmen im Landkreis München. "Reist der Arbeitnehmer wissentlich in ein Risikogebiet und nimmt damit in Kauf, nach seiner Rückkehr aufgrund der Quarantänevorschriften an der Arbeitsleistung gehindert zu sein, erhält er keine Bezahlung für den Quarantänezeitraum", so die IHK. Denn: "Es gilt der allgemeine Grundsatz: Ohne Arbeit kein Lohn". Auch bestehe kein Anspruch auf staatliche Entschädigung nach Paragraf 56 Infektionsschutzgesetz für Verdienstausfall. Der Betroffene kann für die Quarantäne aber Urlaub nehmen.

Anders ist es, wenn der Arbeitnehmer aus einem Gebiet zurückkehrt, das erst während seines Urlaubs dazu erklärt wurde. Dann sei, so die IHK, eine anschließende Quarantänepflicht oder gar Erkrankung nicht als selbst verschuldet anzusehen. Bei einem positiven Test wird der Arbeitnehmer krankgeschrieben. Auch dann gilt: Nach einer bewussten Reise in ein Risikogebiet geht die IHK von einer selbst verschuldeten Erkrankung aus. Dann habe der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.

Verbieten kann ein Arbeitgeber seinen Angestellten nicht, in Risikogebiete zu reisen. Es bestehe auch kein Anspruch auf Auskunft über den Urlaubsort. Allerdings geht die IHK davon aus, dass Arbeitnehmer verpflichtet sind, mitzuteilen, wenn sie Urlaub in einem Risikogebiet verbracht haben.

Ob die großen Arbeitgeber im Landkreis den Mitarbeitern bei Quarantäne nach einer Reise in ein Risikogebiet den Lohn kürzen, darüber machen etwa die Unternehmenssprecher von Airbus in Taufkirchen/Ottobrunn und Gore in Putzbrunn keine konkreten Angaben. "Zunächst mal sind wir sehr froh, dass wir bislang keinen Mitarbeiter haben, der eine Infektion aus dem Urlaub mit nach Hause gebracht hat", sagt Gore-Sprecher Michael Haag. Die gut 900 Beschäftigten am Standort Putzbrunn seien seit Ferienbeginn ständig über die neuesten Reisewarnungen und Corona-Entwicklungen informiert worden, zudem appelliere man fortwährend an das Verantwortungsbewusstsein der Belegschaft: Diejenigen, die aus Risikogebieten zurückkämen, sollten sich freiwillig in Quarantäne begeben und jene, die sich krank fühlten, unbedingt zu Hause bleiben. "Wir achten darauf, dass die Betriebsabläufe nicht gefährdet werden, einerseits durch Hygienemaßnahmen wie Maskenpflicht und Sicherheitsabstände. Aber auch durch Schichtdienste in der Produktion", sagt Haag, der auf das von gegenseitigem Vertrauen geprägte Betriebsklima bei Gore verweist. "Aber eines ist klar: Wer einen Corona-Verdacht verschweigt, muss mit betrieblichen Konsequenzen rechnen."

Bei Airbus verzichtet man auf die Maskenpflicht, fordert von den Mitarbeitern aber einen Mindestabstand von 1,5 Metern am gesamten Standort, auch im Freien. "Mitarbeiter, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben, werden gebeten, ihren Vorgesetzten zu informieren sowie frühestens fünf Tage nach Rückkehr einen Covid-19-Test zu absolvieren", teilt ein Sprecher auf Anfrage mit. Bei einem negativen Ergebnis könnten Angestellte ab dem achten Tag wieder zurück an den Standort. Die Regelung gelte für Dienst- genauso wie für private Reisen.