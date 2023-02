Seit 100 Jahren stehen bei der Verurteilung straffälliger junger Menschen erzieherische Maßnahmen im Vordergrund. Laut Ludwig Kretzschmar, Leiter des Jugendgerichts am Amtsgericht München, ist dieser Ansatz in den meisten Fällen erfolgreich. Doch vor allem bei Intensivtätern kommen er und seine Kollegen um harte Strafen nicht herum.

Interview von Daniela Bode, München

Am 16. Februar 1923 trat das Reichsjugendgerichtsgesetz in Kraft. Anstelle des reinen Rechts sollte fortan die Wahrnehmung sozialpädagogischer Aufgaben im Zentrum des Jugendstrafrechts stehen. Es trug bereits die Grundzüge des Jugendgerichtsgesetzes (JGG), das heute das Jugendstrafrecht regelt. Ludwig Kretzschmar ist seit 20 Jahren Jugendrichter und heute Leiter des Jugendgerichts am Amtsgericht München. Seine Abteilung mit 15 Jugendrichtern bearbeitet im Jahr 4000 bis 5000 Fälle aus der Stadt und dem Landkreis München. Die SZ sprach mit ihm über die Erfolgsaussichten erzieherischer Maßnahmen und Fälle, in denen dennoch Arrest und Jugendhaft verhängt werden.