Die Anmeldung für "Jugend musiziert", Deutschlands größtem Musikwettbewerb für Kinder und Jugendliche, hat begonnen. Noch bis Freitag, 15. November, haben Interessierte Zeit, sich unter www.jugend-musiziert.org zu bewerben. Für Solisten gibt es die Kategorien Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop) und Gitarre (Pop), als Ensembles dürfen Bläser, Streicher, Akkordeon-Kammermusik und Neue-Musik-Gruppen mitmachen. Die genauen Teilnahmebedingungen sind unter www.tonkuenstler-muenchen.de nachzulesen. Im Januar startet der Wettbewerb in mehr als 170 Regionen Deutschlands und Europas. Der Münchner Regionalwettbewerb wird am 1. und 2. Februar in der Hochschule für Musik und Theater München und im Steinway-Haus München an der Landsberger Straße 336 ausgetragen. Wer im Regionalwettbewerb mindestens 23 von maximal 25 Punkten erhalten hat und älter als zehn Jahre ist, wird zur nächsthöheren Wettbewerbsebene weitergeleitet und nimmt im März an den Landeswettbewerben teil. In Bayern finden diese vom 2. bis zum 7. April in Regensburg statt. Wer dort mindestens 23 Punkte erspielt, darf zum Bundeswettbewerb vom 28. Mai bis zum 4. Juni in Freiburg. Jugend musiziert fand 1964 zum ersten Mal statt. Seither nahm fast eine Million Kinder und Jugendliche teil. Ziel ist nicht nur der musikalische Wettbewerb, sondern auch die Begegnung junger Musikern zu fördern.