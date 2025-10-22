Die Debatte über die Brandmauer zur AfD ist in der Union wieder aufgeflammt, nachdem die ehemaligen CDU-Politiker Peter Tauber und Andreas Rödder sowie Karl Theodor zu Guttenberg von der CSU angeregt haben, man sollte über neue rote Linien nachdenken, die grundsätzlich auch Beschlüsse mit Stimmen der zumindest in Teilen rechtsextremen Partei erlauben. Das zielte insbesondere auf die CDU und auf die kommenden Landtagswahlen im Osten ab. Aber auch bei der CSU gibt es Ortsverbände, die sich für eine Aufweichung des Unvereinbarkeitsbeschlusses einsetzen. Die Kreisvorsitzenden in den Landkreisen rund um München allerdings lehnen eine Annäherung an die AfD durchweg ab – auch wenn manche sich mit dem Begriff schwertun und darauf verweisen, dass in den kommunalen Gremien andere Spielregeln gelten als im Landtag oder im Bundestag.