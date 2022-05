Von Irmengard Gnau, Aschheim

Hinter der Schiebetür ist es angenehm kühl. Wie in einer Umkleide stehen sich die schwarzen Kästen in zwei langen Reihen gegenüber. Die Lüftung surrt leise. Sonst ist es noch recht ruhig. Doch das könnte sich bald ändern. In den kommenden Wochen und Monaten wird sich der Serverraum des neuen Rechenzentrums MU4 in Aschheim füllen. Jeder der mit einem Zahlenschloss gesicherten Metallschränke, Racks genannt, kann theoretisch etwa sechs bis sieben Serverelemente fassen. Ein Drittel der Kapazitäten in den bislang 825 Serverschränken ist bereits vergeben. Hier lagern Unternehmen ihre Daten, sicher verwahrt, aber für Berechtigte jederzeit zugänglich. Das ist das Versprechen der Betreiberfirma Equinix.

Im Februar hat das US-Unternehmen das Rechenzentrum im Aschheimer Gewerbegebiet in Betrieb genommen, nach knapp zwei Jahren Bauzeit. Der glänzende Betonkubus wird von einem Zaun gesichert, vom Dach ragen Schornsteine in den Himmel. Nach eigenen Angaben hat Equinix rund 90 Millionen US-Dollar, also gut 82 Millionen Euro, in den Bau investiert. Es ist der 13. Standort der Firma in Deutschland. In Aschheim fand man das geeignete Umfeld für ein weiteres Standbein in der Region München - direkt an der Grenze der Landeshauptstadt mit vielen großen Unternehmen aus Automobil-, Finanz- und Gesundheitsbranche, die mit ihrem stetig wachsenden Bedarf an digitalen Datenspeichern und schnellen Verbindungen interessante Kunden darstellen. Dort ist auch Platz für eine spätere Erweiterung: Die jetzt etwa 2270 Quadratmeter große nutzbare Fläche soll in der letzten vorgesehenen Ausbaustufe auf 12 700 Quadratmeter erhöht werden. Insgesamt sollen dann bis zu 4700 Racks zur Verfügung stehen. Genügend Strom ist in Aschheim auch vorhanden - Anbieter Bayernwerk hat eigens nachgebessert und neue Leitungen gelegt. So kommt das Rechenzentrum Stand jetzt auf vier Megawatt in Anschluss- und Kühlleistung.

Detailansicht öffnen Der glänzende Kubus des Gebäudes soll später noch begrünt werden. (Foto: Claus Schunk)

Durch die Corona-Pandemie sind Rechenzentren in den Fokus der Aufmerksamkeit gerutscht. Jeder brauchte plötzlich Kapazitäten für Video-Konferenzen oder den Austausch von Dateien über die virtuelle Cloud. Selbst die Behörden setzen immer stärker auf virtuelle Dienste. "Die komplette öffentliche Verwaltung bemüht sich derzeit um Digitalisierung, das braucht viele Daten", sagt Jens-Peter Feidner, Geschäftsführer von Equinix Deutschland. Equinix hat sich auf sogenannte Co-Location und Interconnection-Angebote spezialisiert. Das heißt, die einzelnen Kunden können sich direkt mit anderen Firmen innerhalb des Equinix-Netzwerks verbinden, ohne über das Internet gehen zu müssen. "Wir fungieren wie ein Burghof: Wir bieten unseren Kunden einen sicheren Marktplatz an, auf dem sie sich austauschen und ihre Geschäfte machen können", sagt Feidner. Die Nachfrage ist offenbar hoch. Dem Geschäftsführer zufolge ist man etwa in Gesprächen mit einem Anbieter aus der Automobilbranche, der sein Projekt zum Thema Künstliche Intelligenz in Aschheim sichern lassen möchte.

Mit der zunehmenden Digitalisierung ist die Zahl der Rechenzentren in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitcom) geht in einer 2022 veröffentlichten Studie davon aus, dass es inzwischen in Deutschland insgesamt etwa 50 000 Rechenzentren gibt, kleine IT-Installationen und Serverräume mitgezählt. Große Rechenzentren mit mindestens 40 Kilowatt IT-Anschlussleistung gibt es laut dem Verband etwa 3000, davon circa 900 sehr große, die mehr als fünf Megawatt IT-Anschlussleistung anbieten.

Immer mehr Rechenzentren benötigen zum Betrieb freilich auch immer mehr Strom. Seit 2010 ist der Untersuchung von Bitcom zufolge der jährliche Energiebedarf aller kleinen und großen Rechenzentren in Deutschland von etwa 10,5 Milliarden Kilowattstunden auf 16 Milliarden Kilowattstunden im Jahr 2020 angewachsen. Zum Vergleich: Ein moderner Kühlschrank mit Gefrierfach verbraucht etwa 150 Kilowattstunden pro Jahr. Ein zentrales Thema für moderne Rechenzentren ist daher Nachhaltigkeit. Equinix hat sich dafür hohe Ziele gesteckt: Bis 2030 will das Unternehmen seine Zentren nach eigenen Angaben klimaneutral betreiben. Dafür wird unter anderem daran geforscht, Brennstoffzellen und Wasserstoff als Energiequelle einzusetzen. Außerdem beziehen die einzelnen Standorte Ökostrom.

Detailansicht öffnen Das Kühlsystem - hier Rohre für Kühlwasser und Rückkühlwerke auf dem Dach - ist wie Lunge und Nieren eines Rechenzentrums. (Foto: Claus Schunk)

Das Gebäude in Aschheim soll, wie schon andere Bauten von Equinix in Frankfurt, an einem Teil der Außenfassade begrünt werden als natürliche Kühlung. Außerdem, erklärt Feidner, werde an weiteren Stellschrauben innerhalb des Gebäudes gedreht, um den Energiebedarf zu senken. Nach allen Ausbauten soll das Rechenzentrum einen Power-Usage-Effectiveness-Faktor (PUE) von 1,2 haben, das bedeutet, für jede Kilowattstunde Strom, die ein Kunde an IT-Anschlussleistung benötigt, verbraucht der Betrieb des Rechenzentrums zusätzlich 0,2 Kilowattstunden. Denn betrachtet man die IT-Komponenten wie Serverschränke und Kabelkästen als Herzstück eines Rechenzentrums, so ist die Gebäudetechnik, vor allem das Kühlsystem, Lunge und Nieren: Nur wenn die beständig arbeiten, können die Server sicher laufen. Das eigentliche Limit für die Kapazität eines Rechenzentrums ist also die Kühlung.

In Aschheim obliegt diese Aufgabe einem ausgeklügelten System. Auf dem Dach stehen in großen grauen Kästen eingehaust Maschinen, die mit Kältemittel Wasser kühlen, das dann in Wärmetauscher in den Serverräumen fließt, die dort entstandene Wärme aufnimmt und wieder nach oben transportiert. Zudem gibt es eine Klimaanlage mit Luftfiltern. "Bis zu einer Außentemperatur von 17 Grad Celsius können wir allein mit Außenluft kühlen, ohne Strom", erklärt Christian Kaess, Standortleiter der Münchner Equinix-Zentren. An wärmeren Tagen braucht es zusätzlichen Energieaufwand.

Detailansicht öffnen Standortleiter Christian Kaess kontrolliert die Stromverteilung. (Foto: Claus Schunk)

Strom- und Kälteversorgung sind doppelt gesichert, bei einem etwaigen Stromausfall springt sofort ein Notstromaggregat auf dem Dach mit vier Dieselmotoren und Batterie an. "Alles ist redundant gebaut", sagt Kaess. "Aber wir hoffen, natürlich, dass wir diese Maschinen nicht brauchen werden." Überschüssige Abwärme wird bislang in die Luft abgegeben. Hierzu sei er aber in Gesprächen mit der Gemeinde und einigen umliegenden Firmen, sagt Geschäftsleiter Feidner, über Möglichkeiten, die Abwärme für das Beheizen von benachbarten Hotel- oder Bürogebäude zu nutzen, etwa mittels eines Nahwärmenetzes. Auch der Einsatz von Photovoltaik wird für einigen Standorte geprüft. "Die größte Herausforderung für uns Rechenzentrenbetreiber sind eigentlich wärmere Sommer", sagt Feidner.