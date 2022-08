Die Stadt Unterschleißheim geht Hinweisen nach, dass es im Bereich des Kinderhauses Hollern-Nord zu einem großflächigen Rattenbefall gekommen sein könnte. Anwohner hätten sich gemeldet, berichtet die Stadt. Auch wegen der Nachbarschaft der Kindertagesstätte nehme man das sehr ernst und habe nun angefangen, die Ratten zu bekämpfen. Zudem läuft eine Erhebung, um in der Umgebung der Carl-Meuth-Straße zu erkunden, wie groß das Problem überhaupt ist. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und in enger Absprache mit der beauftragten Firma werde das Monitoring mit der Auslegung von Giftködern kombiniert, teilt das Rathaus mit. So werde auch vermieden, dass weitere Schäden entstehen. Bei der Auslegung der Köder werde darauf geachtet, dass dies auf öffentlichem Grund geschehe, wobei unter gewissen Voraussetzungen diese auch auf privatem Grund platziert werden dürften. Die Stadt ruft dazu auf, die Köderboxen nicht zu entfernen. Wer dies dennoch tue, was in der Vergangenheit öfter geschehen sei, begehe eine Straftat, teilt die Stadt mit.