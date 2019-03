31. März 2019, 21:52 Uhr Rathaus Oberschleißheim beerdigt Umbaupläne

Der Gemeinderat stellt in einem Workshop offenbar aus Kostengründen sämtliche Überlegungen für Neu- oder Anbau ein. Stattdessen soll der Sitzungssaal zu Büros umgebaut werden, das Gremium zieht in die Schulmensa

Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Ist es für die Bürger einer Gemeinde irgendwie interessant, wo ihr Rathaus steht, wie es aussieht und was es kostet? Üblicherweise ist das zentrale Gebäude kommunaler Selbstverwaltung nur ein Ort, an dem man hin und wieder amtliche Geschäfte erledigt: Ausweis beantragen, Bauantrag einreichen, Grabstätte bezahlen. Das Rathaus kann aber auch ein symbolträchtiges Objekt für breite bürgerschaftliche Debatten sein.

In Oberschleißheim hat Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) für die Debatte um die Zukunft des Rathausgebäudes deshalb einen "Workshop" angesetzt - allerdings einen geheimen, in dem vom Gemeinderat hinter verschlossenen Türen die Perspektiven der Entwicklung beraten werden sollen. Die wiederholte Neigung des Bürgermeisters, Debatten vor den Wählern wegzusperren, hat sich der ansonsten meist willfährige Gemeinderat in diesem Fall allerdings nicht bieten lassen.

Die SPD beantragte gleich zu Beginn des Workshops, die Öffentlichkeit herzustellen, was mehrheitlich auch beschlossen wurde. Weil dadurch aber immer noch niemand von den Beratungen und Plänen etwas mitbekommen konnte - es war ja kein Bürger anwesend - und der Bürgermeister auch im Anschluss keine Silbe dazu veröffentlichte, hat die SPD nach knapp zwei Wochen auch gleich noch die Information der Bevölkerung übernommen.

Demnach hat der Gemeinderat offenbar allen Neu- und Anbauplänen für das Rathaus eine Absage erteilt. Stattdessen soll im bestehenden Rathaus der Sitzungssaal geopfert und durch Büroräume ersetzt werden. Gemeinderatssitzungen sollen künftig im Bürgerzentrum stattfinden, bei Terminschwierigkeiten in der Mensa der Mittelschule. Ein Statikgutachten wurde in Auftrag gegeben, das den Umbau des Sitzungssaals in Büros prüfen soll.

Die SPD betont, dass es für sie völlig unverständlich sei, "warum eine so wichtige Maßnahme der Ortsentwicklung in einer Form behandelt werden sollte, die nur den Eindruck von Geheimhaltung und Mauschelei vermitteln kann". In der Sitzung wurden demnach bereits zwei Architektenskizzen für eine Erweiterung des Rathauses einerseits und einen Neubau auf dem Parkplatz des Bürgerzentrums andererseits präsentiert. Für den Umbau hatte der beauftragte Architekt Martin Reichart, Parteikollege Kuchlbauers im Unterschleißheimer Stadtrat, sechs Millionen Euro als Kosten geschätzt, für einen Neubau rund zwölf Millionen Euro. Dies sei "auch nicht näherungsweise finanzierbar", urteilt die SPD. Stattdessen sei es "vordringlich, möglichst schnell eine Verbesserung der Arbeitssituation für unsere Bediensteten im Rathaus zu schaffen".

Eine erste Planskizze für den Umbau des Sitzungssaals hatte die Rathausverwaltung dann bereits drei Tage nach dem Workshop in einer regulären Gemeinderatssitzung vorgelegt, für die Besucher der Sitzung völlig zusammenhanglos. Die Kosten für den Umbau wurden dabei in einer Größenordnung von 45 000 Euro beziffert, sofern das Statikgutachten hier keinen Strich durch die Rechnung macht. Der Berichterstattung durch die SPD haben bislang weder der Bürgermeister noch andere Gruppierungen etwas hinzugefügt.