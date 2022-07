Kolumne von Claudia Wessel, Grünwald

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Grünwald ein Bauerndorf, Anfang der 90er Jahre lebten dort 9000 Menschen, heute sind es rund 11 000. Dieser Zuwachs gilt rein statistisch als ein Indikator für hohe Lebensqualität. Klar, wer zieht schon in ein Kaff, das öde und langweilig ist? Weil aber ein Zuwachs von Tausenden Armen, die der Gemeinde auf der Tasche liegen, nicht gemeint ist, wird die Lebensqualität auch noch am verfügbaren Einkommen je Einwohner und an der Anzahl der Einfamilien- beziehungsweise Doppelhäuser gemessen. Insolvenzen sollte es möglichst wenige geben, die Steuereinnahmen sollten möglichst hoch sein und die Arbeitslosenquote niedrig.

Alle Faktoren zusammengenommen, hat Grünwald gerade wieder 100 Punkte erzielt. Die Gemeinde ist damit mal wieder auf Platz eins eines Rankings gelandet und lässt alle anderen Gemeinden und Kleinstädte in Deutschland mit 10 000 bis 20 000 Einwohnern weit hinter sich. Sogar Kronberg im Taunus in Hessen, das ebenda auch als Schickimicki-Wohnort gilt. Da werden einige Grünwalder wieder schlucken müssen, denn sie lieben das Scheinwerferlicht so ganz und gar nicht. Die ewige Berühmtheit, das Gefasel von den vielen Prominenten, die dort wohnen, die überbordenden Beschreibungen von grandiosen Villen, die Aufzählung der gemeindlichen Steuereinnahmen und - ganz übel - die Schilderung der unsittlichen Umtriebe von Maskendeal-CSUlern, die sich aus Sparsamkeitsgründen im steuerfreundlichen Grünwald niedergelassen haben. Und die nun auch noch höchstrichterlich den Segen dafür bekamen und ihre Milliönchen ganz legal behalten dürfen.

Nein, all das möchten die normalen und seriösen Grünwalder einfach am liebsten gar nicht hören und noch weniger lesen. Jedoch, so leid es einem tut: Es gibt kein Entkommen aus dem Scheinwerferlicht, das jetzt mal wieder gleißend und heiß auf die Gemeinde gerichtet ist. Wieder runterkommen können aufgebrachte Grünwalder vielleicht mit einem Lied, in dem ihre Gemeinde ebenfalls vorkommt: "Der alte Schmunzelbär" heißt es und ist laut Untertitel "Ein Kinderlied zum Trösten", das seit Januar 2020 auf Youtube zu finden ist. "Bei Grünwald in einer Höhle wohnt der alte Schmunzelbär und wenn die Tiere traurig sind, dann kommen sie hierher." Eingeweihte wissen sicher, um wen es sich handelt und in welchem der luxuriösen Villen-Untergeschosse die Höhle zu finden ist.