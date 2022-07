In Grünwald lebt es sich am besten

Grünwald ist die lebenswerteste Kleinstadt Deutschlands, gefolgt von Unterföhring und Garching. Das ist das am 30. Juni veröffentlichte Ergebnis einer umfassenden Datenanalyse der Zeitschrift Kommunal. Dafür hat die Redaktion die 67 statistischen Daten, die offenbar für Lebensqualität stehen, in allen Kommunen Deutschlands, unabhängig vom Stadtstatus, mit Einwohnerzahlen zwischen 10 000 und 20 000 verglichen. Zu diesen Daten gehören die Entwicklung der Einwohnerzahl, das verfügbare Einkommen je Einwohner und die Zahl der Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften. Dazu kommen statistische Werte über die Zahl der Insolvenzen, die Steuereinnahmen oder die Arbeitslosenquote. All diese Werte flossen in ein Punktesystem ein, mit dessen Hilfe man die Spitzenreiter und die weitere Liste ermittelte. Der Landkreis München ist darin sehr gut vertreten. Gräfelfing und Ismaning liegen auf Platz fünf und sechs, Planegg, Oberhaching und Neubiberg auf den Plätzen acht, neun und zehn. Auf Platz zwölf folgt Kirchheim, Platz 14 Oberschleißheim, Platz 16 Taufkirchen, Platz 19 Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Nur acht der 30 lebenswertesten Kleinstädte liegen der Studie zufolge nicht in Bayern.