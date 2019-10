Im Vorbeifahren hat ein 20 Jahre alter Radler am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Unterhaching absichtlich drei Autos demoliert - und am Ende selbst den Schaden gehabt.

Nach Angaben der Polizei trat der betrunkene junge Mann in der Fasanenstraße die Seitenspiegel von drei geparkten Wagen ab. Beim dritten allerdings verlor er das Gleichgewicht, stürzte und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf.

Ein Rettungswagen brachte ihn mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er die Nacht verbrachte. Er muss sich jetzt wegen Sachbeschädigung und Trunkenheit im Verkehr verantworten.