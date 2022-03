Eine Einweisung in die Psychiatrie oder einfach eine Behandlung am Isar-Amper-Klinikum ist für Patienten und Angehörige oft ein einschneidender Schritt. Wer damit zu kämpfen hat und wem sich auch viele Fragen dabei stellen, hat an der Klinik mit Sitz in Haar eine Anlaufstelle. Es gibt ein Beschwerde-Management und eine Patientenfürsprecherin, an die man sich wenden kann. Ramona Schumacher füllt diese wichtige Rolle seit dem Jahr 2019 aus. Der bayerische Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU) hat Schumacher nun im Namen des Bundespräsidenten mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande die höchste Auszeichnung des Landes verliehen. Holetschek würdigte Ramona Schumacher als jemanden, der "Verantwortung in vorbildlicher Weise wahrnimmt und übernimmt". Schumacher war leitende Krankenschwester bei der Bundeswehr, bevor sie an das IAK wechselte. Klinik-Geschäftsführer Franz Podechtl strich anlässlich der Auszeichnung Schumachers "Lebensleistung" sowie deren "vielfältigen Aktivitäten und Projekte" heraus und bezeichnete sie als Vorbild.