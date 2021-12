Von Anna Lea Jakobs, Taufkirchen/Neubiberg

In einer alten Flugzeughalle auf dem Taufkirchner Ludwig-Bölkow-Campus steht neben Flugsimulatoren, Triebwerken und Computern auch ein Basketballkorb. Wenn gar nichts mehr weitergeht, sollen ein paar Würfe den Ideenfluss von Tobias Dickhut, Professor an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg, und seinen Mitarbeitern anregen. Denn während Hobbyfeuerwerker heuer zu Silvester wieder keine Raketen in den Himmel schießen dürfen, befasst sich Dickut beruflich das ganze Jahr über mit ihnen - aber mit den richtig großen. Innerhalb von vier Jahren wollen er und sein Team bei der Bundeswehruni im Rahmen des Projekts Chill Raketentanks aus Carbon entwickeln. Dabei arbeiten sie zusammen mit dem Maschinenbauunternehmen Blackwave, das gleich nebenan sitzt. Später sollen die Teile an Raketenbauer vermittelt werden, um Satelliten ins All zu befördern.

Im Frühjahr 2021 war Blackwave auf Dickhut zugegangen und berichtete von der Idee, Tanks aus Kohlenstofffasern zu entwickeln. Gemeinsam spannten sie das Vorhaben weiter, reichten Anträge auf Fördermittel ein. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie witterte Potenzial in dem Projekt und entschied sich, es von September 2021 an zu bezuschussen. Für den 41-jährigen Dickhut war das nach eigener Aussage einer der wirklich guten Tage im Jahr, denn dadurch erhalten er und die Universität für Chill etwa eine halbe Million Euro und können einen Fachmann anstellen, der sich rund um die Uhr mit dem Thema beschäftigen wird. Im Januar geht das Projekt dann richtig los. Wenn die Tanks irgendwann fertig gebaut sind, will Blackwave sie an Weltraum-Unternehmen wie etwa Isar Aerospace oder Rocket Factory vertreiben.

Durch die Neuentwicklung sollen deutsche und europäische Start-ups unterstützt werden, die sich die teuren herkömmlichen Tanks oft nicht leisten können, wie Professor Dickhut erklärt. Diese jungen Unternehmen wollen mitmischen in der Raumfahrt, die bis vor kurzem noch Großunternehmen wie Airbus vorbehalten war. Der Forscher der Bundeswehruniversität redet von Konkurrenzfähigkeit gegenüber Russland und China, damit Europa nicht abgehängt wird. Dafür müssen die Raketentanks jedoch leichter werden, denn das Gewicht bestimmt den Preis mit. "Bei einer Rakete bedeutet ein Kilogramm leichter bauen circa 10 000 Euro weniger Kosten", sagt der CEO von Blackwave, Bastian Behrens, 33.

Dafür eignen sich Kohlenstofffasern, umgangssprachlich auch Carbon genannt, die das Forscherteam verwendet. Das Material ist gefragt wegen seiner Leichtigkeit und Belastbarkeit. "Selbst wenn sie einen Kleinwagen an mehrere dieser Fäden hängen würden, reißen die nicht", erzählt Dickhut, während er einige Kohlenstofffasern demonstrativ auseinanderzieht. So kann es dem Druck und den Temperaturen im Weltall standhalten. Dort muss der Tank bis zu minus 228 Grad verkraften. Doch das Material hat auch einen Nachteil. Der Abfall, den das Forscherteam bei seinen Versuchen produziert, ist schwer wiederverwertbar. Er kann oft nur geschreddert und für den Straßenbau verwendet werden. Trotzdem gibt sich Dickhut optimistisch. "Die Lösungen zu den Problemen der jetzigen Welt können wir damit mitgestalten", sagt er.

Damit so ein Tank entsteht, müssen die dünnen Fasern vielfach übereinandergelegt werden. Anschließend werden sie so lange um einen Kern gewickelt, bis ein bis zu 200 Liter großer Tank entsteht. Von diesen Versorgungstanks, die das Forscherteam baut, gibt es etliche in einer Rakete. Sie werden mit Helium und Stickstoff gefüllt, um den Druck auszugleichen, und sind nicht zu verwechseln mit den Treibstofftanks, die die Rakete mit Sprit versorgen.

"Ich wollte immer das Gefühl haben, diese Fasern zu verstehen"

Dickhut wollte eigentlich nie in die Raumfahrt. Es war vielmehr das Material, das ihn anzog. "Ich wollte immer das Gefühl haben, diese Fasern zu verstehen, aber die Fragen werden mehr als die Antworten." 2006 schloss er sein Kunststofftechnikstudium an der Fachhochschule Darmstadt ab, wechselte zur TU Darmstadt und kämpfte für eine Mitarbeiterstelle, um die Fasern weiter erforschen zu können. Dann ging es nach Augsburg, um bei MT Aerospace zu arbeiten. Im April 2020 kam er zur Bundeswehruniversität in Neubiberg, um dort als Professor für Verbundwerkstoffe und technische Mechanik zu unterrichten. Bis zu seiner Rente will er sich mit den Fasern beschäftigen. "Das Schöne und nicht so Schöne am wissenschaftlichen Arbeiten ist, dass man denken kann, wann man will, beim Abwaschen, Autofahren und Duschen", erzählt der Forscher. Manchmal wünsche er sich schon, einfach abschalten zu können, wie ein Pilot, der sein Flugzeug abstellt und nach Hause geht.

Wann die Raketen mit den ersten Tanks ins All geschossen werden, kann Dickhut nicht genau sagen, er hofft aber, dass es noch vor Abschluss des vierjährigen Projekts sein wird. Wenn es nach Bastian Behrens ginge, würde der erste Tank im Jahr 2023 ins All fliegen. Nach dem Start kapselt sich der Satellit ab, um Bilder von der Erde zu liefern. Der Rest der Rakete mit den Tanks kann dann mehrere Stunden im All bleiben, bis er verglüht - oder bis in alle Ewigkeit in der Umlaufbahn kreisen.

Dass die Tanks, an denen er etwa vier Jahre forscht, nach dem Schuss ins All im Prinzip Abfall sind, macht Dickhut eher weniger aus. Die Mission sei, die Satelliten nach oben zu kriegen. Denn diese würden unser modernes Leben überhaupt erst ermöglichen. "Für die Telekommunikation und die Navigation werden in den nächsten Jahren einige Satelliten gebraucht werden", schätzt er. Navigation, Katastrophenschutz, Telekommunikation und auch autonomes Fahren - das alles werde erst durch Satelliten ermöglicht.