Der neue Radschnellweg, der Pendler auf zwei Rädern möglichst unterbrechungsfrei aus der Stadt München in den nördlichen Landkreis bis zum Garchinger Forschungszentrum und darüber hinaus bringen soll, kommt langsam in Sichtweite. Der Landkreis München und die Stadt Garching haben nun eine Vereinbarung über den ersten Teilabschnitt der Radschnellverbindung geschlossen, der von der Bundesstraße B13 bis zum U-Bahnhof Garching-Hochbrück reicht. Der geplante Radschnellweg ist der erste seiner Art in Bayern.

In der Vereinbarung regeln Stadt und Landkreis München Details über Planung, Bau und Unterhalt der Pilotstrecke. Der Landkreis wird alle nötigen Grunderwerbe übernehmen, wobei die Grundstücke ins Eigentum der Stadt Garching übergehen; weiter trägt der Landkreis die Kosten für den Neubau einer breiteren Brücke über den Schleißheimer Kanal, außerdem den baulichen Straßenunterhalt, der für einen dauerhaften Erhalt der Fahrbahn nötig ist. Auch die Planungs- und Baukosten fallen in den Bereich des Landkreises. Daneben kommt der Kreis für die erstmalige Beschilderung und die Beleuchtung des Radweges auf.

Die Stadt Garching auf der anderen Seite ist in Zukunft für den betrieblichen Unterhalt der Fahrbahn zuständig, zu dem die regelmäßige Straßenkontrolle, kleinere Reparaturen, Winterdienst, Grün- und Gehölzpflege, Straßenreinigung und Wartung der Straßenausstattung gehören.

Die Kommunalpolitiker im Garchinger Stadtrat hatten lange um eine geeignete Route für den überregionalen Radschnellweg von München nach Garching gerungen. Sie einigten sich schließlich auf eine Trasse, die von der B13 kommend entlang des Schleißheimer Kanals nach Norden zum U-Bahnhof Hochbrück führt. Von dort aus soll eine neu zu errichtende Brücke über den Park-and-ride-Parkplatz führen; der Radweg nimmt einen Schlenker um den Business Park und führt weiter nach Nordosten, quert über die Egernfeldbrücke die Autobahn und gelangt entlang des Autobahnwalls schließlich bis zum Forschungscampus.