Quint Buchholz wohnt in Ottobrunn, aber sein Atelier ist in München-Haidhausen. Die Strecke bewältigt er meistens mit dem Fahrrad.

Interview von Udo Watter, Ottobrunn

Klima-Krise, Krieg in Europa, Kälte in den Wohnzimmern - dieser November ist besonders grau. Höchste Zeit, Rat bei Quint Buchholz zu suchen. Der Maler, Illustrator und Autor erzählt seine Geschichten am liebsten in magisch-realistischen Bildern. Den 65-Jährigen, der seit mehr als drei Jahrzehnten in Ottobrunn wohnt, haben vor allem seine Buch-Illustrationen bekannt gemacht. Er ist ein Künstler, der mit Zeichenfeder und Pinsel Räume für Träume öffnet, die Fantasie des Betrachters anregt. Ein Gespräch über die Stille der Zeit, das Glück der Langsamkeit und die globalen Krisen, die einander immer schneller jagen.