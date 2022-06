Von Franziska Gerlach, Grasbrunn

Was der Junge wohl sieht, den der Maler und Illustrator Quint Buchholz da vor der blauen Weite eines Himmels zwischen die Seiten eines Buches spähen lässt? Blickt er einfach nur in einen dunklen Spalt? Oder hat er sich mit Beginn der Lektüre auf eine Reise an einen Ort begeben, von dessen Existenz er zuvor keinen blassen Schimmer hatte? Ist er vielleicht schon mittendrin in einer dieser fantastischen Geschichten, wie man sie bisweilen in Büchern findet, und die nun mit jeder Zeile immer bunter, immer dichter werden? Viele Fragen, eine Erkenntnis: Manchmal ergibt es wenig Sinn, die Kunst nach Art eines wissenschaftlichen Gegenstandes auseinanderzunehmen. In Grasbrunn hat man das offenbar verstanden, und die Ausstellung in dem der Gemeindebücherei angeschlossenen Kulturcafé mit dem reichlich unprätentiösen Titel "Bilder über Bücher" überschrieben. Anlässlich des 50. Geburtstags der Gemeindebücherei sind dort bis Ende Juli 16 Drucke von Quint Buchholz zu sehen.

Und die Bilder des in Ottobrunn lebenden Künstlers, der mit der Gestaltung des Buchcovers von Jostein Gaarders "Sofies Welt" internationale Bekanntheit erlangt hat, erledigen auch in Grasbrunn das, was sie am besten können: Sie lösen Emotionen aus, die von innen heraus wärmen, machen jene magische Abkehr von der Realität möglich, die den Betrachter dem Zugriff der kleinen und großen Sorgen entreißt, die das Leben so mit sich bringt.

Sabine Dunker, die Leiterin der Gemeindebücherei Grasbrunn, die nach Stationen im Rathaus und in der Grundschule Ende der Achtziger im damals neu gebauten Bürgerhaus im Ortsteil Neukeferloh ein Zuhause gefunden hat, schiebt ein dünnes Buch über den Tisch. Es ist Buchholz' Werk "Im Land der Bücher", dem etliche der im Kulturcafé gezeigten Arbeiten entnommen sind.

Da wäre eben jener Junge, der in den Seiten eines Buches unbekannte Orte entdeckt. Oder ein Mann und ein Kind, die Hand in Hand unter einem zum Schirm umfunktionierten Buch durch einen Schneesturm spazieren. Da ist ein Lamm, das sich zwischen Buchseiten vor einem Wolf zu verstecken sucht. Und da ist Buchholz selbst: Das Selbstporträt zeigt den 1957 in Stolberg geborenen Künstler im Profil, den Blick in ruhiger Konzentration auf ein Buch gerichtet.

Detailansicht öffnen Bibliothekarin Sabine Dunker freut sich, Quint Buchholz für die Ausstellung "Bilder über Bücher" an der Grasbrunner Bücherei gewonnen zu haben. (Foto: Claus Schunk)

Die Leiterin der Gemeindebücherei ist das genaue Gegenteil von ruhig, und wer ihr auf einen Kaffee gegenüber sitzt, dem dämmert nach wenigen Schlucken, dass diese Frau dem Klischee der Bibliothekarin, die sich hinter wuchtigen Wälzern verschanzt, nicht entspricht. Gut so, denn sonst hätte sie sich vielleicht nicht getraut, einen Künstler vom Format eines Quint Buchholz per E-Mail anzuschreiben. Und der schrieb nicht nur zurück, er konnte sich auch eine Ausstellung im Kulturcafé vorstellen, erzählt Dunker, und um ihre Augen verraten Lachfältchen, wie sehr sie das freut.

Das Jubiläum wird mit zwei Jahren Verspätung gefeiert

Eigentlich sollte die Ausstellung schon 2020 stattfinden. Doch dann kam Corona - und nimmt man es genau, feiert die Bücherei nun schon ihren 52. Geburtstag. Macht aber nichts: Wichtiger ist es doch, den Wandel zu begreifen, der sich in vielen Büchereien vollzogen hat, in denen heute längst nicht mehr so viele Regale unter dem Gewicht der Schmöker ächzen wie noch vor einigen Jahren. "Das ist viel mehr Medien als Bücher", erläutert Dunker.

Sie hat Schulklassen bereits erklärt, welche Apps sich zur Bestimmung von Pflanzen eignen oder ein Bilderbuchkino abgehalten. In Grasbrunn können die Hörfiguren der "Toniebox" ausgeliehen werden, und weil das Thema Nachhaltigkeit immer bedeutender wird, vermutlich bald auch Ausstechformen zum Backen. Ein mit stabilem Internet und ausreichend Steckdosen ausgestatteter Begegnungsort, an dem Arbeitssuchende Bewerbungen schreiben und Schüler lernen, wozu eine Suchmaschine nützlich ist. Vor allem aber ein Ort, an dem sich die Grasbrunner wohlfühlen. Manche Kinder zögen sich hier sogar die Schuhe aus, als seien sie bei Freunden zu Besuch, erzählt Dunker.

Detailansicht öffnen Quint Buchholz ist Maler, Illustrator und Autor. Er lebt in Ottobrunn. (Foto: Angelika Bardehle)

Vielleicht suchen sie in der Bücherei und im Kulturcafé, das Karin Bales-Pfrang und Gerda Poyer-Pfiffer ehrenamtlich leiten, jene entschleunigte Welt, die Buchholz mit seinem feinen Pinselstrich herbeizaubert. Einige der in Neukeferloh gezeigten Bilder finden sich auch in "Sonne, Mond und Abendstern. Das große Liederbuch zur guten Nacht", das der Illustrator mit der ebenfalls in Ottobrunn lebenden Musikpädagogin Dorothée Kreusch-Jacob herausgebracht hat. Angesiedelt in der blauen Stunde, jenen Dämmerlicht durchfluteten Minuten zwischen Tag und Nacht, hat der Illustrator Bilder von einer stillen Kraft geschaffen, die die Gegenwart auszuschalten vermag.

Die Grenzen zwischen Kindheit und Erwachsensein verwischen, der Zeiger der inneren Uhr springt zurück auf eine Zeit, in der es weder Apps gab noch soziale Medien. In surrealistischer Manier lässt Buchholz einen schmalen Mond durch die nachtblauen Konturen eines Geigenspielers leuchten, ein Kind schläft neben seinem Teddybären, eine überdimensionierte Schnecke kriecht durch den Nebel, ihre Langsamkeit hat etwas Beruhigendes. Dazwischen immer wieder: das Motiv des Buches. Buchholz verfüge über "den liebevollen Blick eines Menschen, der mit Büchern groß geworden ist", sagt Dunker und wird dabei ein wenig leise. Trotz aller Anforderungen an das Wesen moderner Büchereien hat auch sie natürlich nicht vergessen, wie gut sich ein Buch in der Hand anfühlt. Das Rascheln des Papiers, das Umblättern der Seiten. Und dann, am Ende, zuklappen und das erhabene Gefühl, etwas geschafft zu haben.

Beim "Begegnungsfest" am Samstag, 2. Juli, in der Grasbrunner Gemeindebücherei (10 bis 17 Uhr) wird Quint Buchholz anwesend sein. Alle in der Ausstellung gezeigten Drucke stehen zum Verkauf.