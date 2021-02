Hochwasser, Hitze, Stürme: Wie lässt sich mit dem Klimawandel leben und welche Maßnahmen zur Klimaanpassung müssen Kommunen zukünftig ergreifen? Diesen Fragen wollen die Grünen in Putzbrunn am Mittwoch, 10. Februar, in einem Online-Vortrag nachgehen. Zu Gast ist Patrick Friedl, Sprecher für Naturschutz und Klimaanpassung der Grünen-Landtagsfraktion, der von 20 Uhr an über die längst in Bayern spürbare Klimakrise mit Hitzeperioden, Trockenheit und Dürre, Stürme, Starkregen und Sturzfluten sprechen und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen wird. Interessierte werden gebeten, sich unter www.gruene-putzbrunn.de anzumelden.