Eigentlich hatte ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis München neben einem Kreisverkehr außerhalb von Putzbrunn im Gras nur seinen Rausch ausschlafen wollen. Und auch mehrere Verkehrsteilnehmer, denen die nicht ansprechbare Person neben dem Fahrrad am Samstag gegen 9.40 Uhr auffiel, hatten es gut gemeint, als sie per Notruf die Polizei verständigten. Doch danach eskalierte die bis dahin im Wortsinn ruhige Lage für den jungen Mann - nicht wegen der Helfer, die anrückten, sondern allein wegen seines Verhaltens. Weil Passanten die Szenerie als möglichen Verkehrsunfall einstuften, schickte die Polizei den Rettungsdienst und auch gleich den Rettungshubschrauber an die Grasbrunner Straße bei Putzbrunn. Polizeistreifen trafen dort nach Angaben des Polizeiberichtes "auf einen unverletzten und deutlich alkoholisierten 25-Jährigen". Der hatte nach dem Schlaf am Morgen immer noch mehr als 1,6 Promille Blutalkoholgehalt, so die Polizei weiter, hörte aber nicht auf den Rat, sein Fahrrad nach Hause zu schieben, und wehrte sich mit Gewalt, als Beamten unterbinden wollten, dass er heimwärts radelt. Ein Beamter erlitt Schürfwunden am Knie beim Gerangel. Nach dem Bluttest erwartet den 25-jährigen nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Widerstandes.