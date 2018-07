27. Juli 2018, 22:43 Uhr Putzbrunn Urlaubslektüre ausleihen

Wer erst Mitte August in den Urlaub startet und noch Lektüre für den bevorstehenden Sommerurlaub braucht, sollte schnell sein: Denn die Gemeindebücherei Putzbrunn macht auch Ferien - und zwar vom 15. bis zum 31. August. Erst am Samstag, 1. September, kann man sich in der Gemeindebücherei wieder Bücher, Spiele und andere Medien ausleihen. Öffnungszeiten sind Montag, Donnerstag, Freitag von 15 bis 18 Uhr, Mittwoch von 10 bis 13 Uhr sowie 15 bis 20 Uhr; zudem jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr.