Zehn Jahre ist es her, da hat sich die Gemeinde Putzbrunn selbst das umfangreiche "Ortsleitbild Entwicklungskonzept Putzbrunn 2030" verpasst. Und zwar als Grundlage für die künftige Entwicklung der Kommune, an der sich Verwaltung und Gemeinderat mit ihren Entscheidungen zu orientieren haben. Nach zehn Jahren ist es nun an der Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen und diese Leitlinien für neue Herausforderungen fit zu machen.

Die Gemeinde lädt ihre Bürgerinnen und Bürger daher ein, die Eckdaten und Ziele der Arbeit von 2009 einer Prüfung zu unterziehen und gemeinsam weitere Maßnahmen zu entwickeln. Das wird in einer Bürgerwerkstatt an diesem Samstag, 16. November, zwischen 10 und 14 Uhr im kleinen Saal des Bürgerhauses Putzbrunn passieren. Dabei möchte die Gemeinde nicht nur jene einbinden, die bereits damals an der Erstellung des Leitbildes beteiligt waren, sondern auch Bürger, die zugezogen sind oder 2009 zu jung waren, um mitzutun.

Der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München (PV) betreut sowohl die Bürgerwerkstatt als auch die parallel stattfindende Online-Beteiligung. Die Bürger erhalten nämlich die Möglichkeit, vom 18. November bis zum 16. Dezember über die Gemeinde-Webseite Vorschläge zu machen, welche Leitlinien und Maßnahmen des Ortsleitbildes aktualisiert werden sollten. Diese Befragung erfolgt anonym und dauert etwa 15 Minuten. Die Ergebnisse von Bürgerwerkstatt und Online-Umfrage stehen voraussichtlich von Januar 2020 an auf der Gemeinde-Webseite bereit.

Wer sehen möchte, was die Gemeinde in den vergangenen zehn Jahren im Sinne des Ortsleitbildes erreicht hat, kann noch bis zum 16. November eine Plakatausstellung zum Thema im Foyer des Bürgerhauses besuchen.