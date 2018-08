26. August 2018, 21:49 Uhr Putzbrunn "Unerhörtes" in Putzbrunn

Das vielleicht rätselhafteste und meist diskutierte Ereignis der bayerischen Geschichte steht im Mittelpunkt, wenn sich am 14. September im Bürgerhaus Putzbrunn der Vorhang für die neue Kulturspielzeit hebt. Der Ottobrunner Autor und Regisseur Klaus Bichlmeier zeigt seien Film "Ludwig 2 - Unerhörtes ist geschehen", den er auf der Grundlage umfassender Recherchen gedreht hat, und in dem er zu beweisen versucht, dass der Kini keines natürlichen Todes starb, sondern erschossen wurde. Bichlmeier ist anwesend und wird moderieren, zudem präsentiert er das Hemd, das Ludwig in der Todesnacht getragen haben soll. Überdies gibt es Live-Musik - es werden Songs aus dem Musical "Elisabeth" (besser bekannt als "Sisi") aufgeführt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es über http://ticketshop.kupu.info oder 089/925 817 30.