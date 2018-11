16. November 2018, 21:58 Uhr Putzbrunn Überschaubares Minus

Putzbrunn steht finanziell gut da und fixiert die Eckpunkte für den Haushalt 2019

Von Stefan Galler, Putzbrunn

Manchmal werden auch so staubtrockene Dinge wie Haushaltsverhandlungen in einem Gemeinderat unfreiwillig lustig. So geschehen am Donnerstagabend im Finanzausschuss, als es darum ging, dass im Kindergarten an der Rathausstraße die Toiletten teilweise erneuert werden müssen. "Offenbar fallen immer wieder Kinder hinein, weil sie so klein sind", sagte Geschäftsleiter Michael Hohberg. Gelächter im Saal, das sich nach dem Redebeitrag von Gemeinderat Robert Böck (Gemeinschaft pro Putzbrunn) noch verstärkte: "Bevor ein paar Kinder verschwinden, sollten wir das machen."

Es ging locker zu bei den Beratungen über das Budget für 2019, was auch daran gelegen haben dürfte, dass die Haushaltslage keineswegs besorgniserregend ist. Der Ergebnishaushalt hatte zwar im ersten Entwurf ein Minus von über 611 000 Euro ergeben, doch schon nach einer ersten Revision konnte Kämmerin Karola Schulz Entwarnung geben: Die Finanzverwaltung hatte an einzelnen Stellschrauben gedreht und konnte das prognostizierte Defizit auf 227 398 Euro senken.

Die größten Posten dieser Einsparungen betreffen eine bevorstehende Veräußerung eines gemeindlichen Grundstücks (150 000 Euro) und das Reduzieren der Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinde von 685 000 um etwa zehn Prozent auf 616 550 Euro. "Es wäre gar nicht möglich, die darin enthaltenden Ausgaben in einem Jahr abzuarbeiten", erläuterte Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD).

Auch bei den Aufwendungen für die EDV im Rathaus, bei "sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen", Beratungsleistungen, sowie bei Gerichts- und Anwaltskosten konnten Gelder eingespart werden. Es sei zwar "nie schön, mit einem Minus in den Haushalt zu gehen", sagte Klostermeier, er bekräftigte aber, dass er nicht damit rechne, dass es dabei bleibe: "Wir vermuten, dass die mit 5,4 Millionen Euro bezifferten Gemeindebeteiligungen an der Einkommensteuer höher ausfallen werden." Auch die Gewerbesteuereinnahmen seien zuletzt um einige Millionen höher ausgefallen als kalkuliert. Da das Minus gedeckt ist, sei "der Haushalt durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen", so der Bürgermeister.

Luft ist auch noch bei den kalkulierten Kosten für die Kreisumlage, die Putzbrunn aktuell mit 6,32 Millionen Euro, und damit um 1,2 Millionen höher taxiert als 2018. Obwohl der Landkreis den Hebesatz konstant bei 48 Prozentpunkten halten will, könnten die Ausgaben allerdings dennoch steigen, weil sich die Abgabe an der eingenommenen Gewerbesteuer orientiert, und da floss in den vergangenen Jahren mehr Geld in die Kasse.

Was die geplanten Investitionen angeht, hat Putzbrunn im neuen Jahr einiges vor: Die größten Batzen werden für die Realisierung der Wohnanlage in der Theodor-Heuss-Straße (drei Millionen Euro) und für die Verlängerung der Hermann-Oberth-Straße im Gewerbegebiet (1,1 Millionen Euro) aufgewendet. Auch die Anzahlung für das neue Feuerwehrfahrzeug (280 000 Euro) schlägt ordentlich ins Kontor. Zudem wird im Bürgerhaus nachgebessert, so bekommt der Große Saal für 60 000 Euro eine neue Klimaanlage. Dagegen wurde eine solche für den Sitzungssaal von den Räten mit 5:2 Stimmen abgelehnt. "Wenn es mir hier zu heiß wird, trinke ich halt anschließend ein kühles Weißbier", sagte Bürgermeister Klostermeier augenzwinkernd. Die ursprünglich vorgesehenen jeweils 100 000 Euro für Leichtathletikanlagen und die Erweiterung des Skaterparks am Florianseck wurden ebenfalls vorerst gestrichen.