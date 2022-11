Von Stefan Galler, Putzbrunn

Individuell gestaltete Urlaube, idealerweise noch mit möglichst wenig Kontakt zu anderen Menschen - das macht den Charme von Reisen im Wohnmobil aus. Und deshalb haben die Camper in den vergangenen Jahren einen Boom erlebt, der durch Corona einen weiteren Schub bekommen hat. Das große Problem ist jedoch, dass es in den wenigsten Kommunen ausreichend Stellplätze gibt, sodass die Camper vielfach Parkmöglichkeiten blockieren, sehr zum Ärger der Anwohner.

In Putzbrunn ist dieses Thema schon öfter Thema im Gemeinderat gewesen, so hatte man 2021 die Idee, eine Parklizenz für Wohnmobile einzuführen, legte diesen Plan aber wieder zu den Akten. Auch eine Initiative der Firma Truma, die sich auf die Ausstattung von Wohnmobilen spezialisiert hat, für die eigenen Fahrzeuge auf einem Grundstück Plätze zu schaffen und der Gemeinde dort Parkflächen für private Camper gegen Pacht anzubieten, fiel letztendlich bei den Lokalpolitikern durch.

In der Bürgerversammlung meldete sich nun eine Bürgerin und beklagte, dass an ihrem in der Neubiberger Straße abgestellten Wohnmobil kürzlich beide Vorderreifen von Unbekannten zerstochen worden seien. Sie forderte Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) auf, eine neue Initiative für Parkmöglichkeiten zu starten und argumentierte auch damit, dass sich Truma, einer der größten Gewerbesteuerzahler der Gemeinde, womöglich einen anderen Firmenstandort sucht, sollte es dabei zu keiner Lösung kommen.

Truma dementiert Abwanderungspläne

Eine Aussage, die von Truma auf Nachfrage dementiert wird: Man erwäge "keinen Wegzug aus Putzbrunn", teilt eine Sprecherin mit. "Bei der Annahme einer Abwanderung handelt es sich um einen Irrtum." Es sei dem Unternehmen lediglich um die Möglichkeit der Realisierung eines Wohnmobilstellplatzes in Putzbrunn gegangen. Nach der Absage erwäge man nun einen anderen Standort lediglich für diesen Parkplatz, nicht aber für die Firma.

Der Anwohnerin entgegnete Bürgermeister Klostermeier während der Bürgerversammlung, dass ihm die Hände gebunden seien, er selbst habe im Gemeinderat für die Anmietung von Flächen gestimmt, sei damit jedoch in der Minderheit gewesen. Auch habe die Verwaltung eine Umfrage in der Putzbrunner Bevölkerung gestartet, ob jemand Flächen zur Verfügung stellen könne. "Es hat sich nur eine Person gemeldet, die ein bis zwei Plätze gehabt hätte", sagte Klostermeier. Er kenne viele, die ihre Camper einfach am Wegesrand stehen ließen. Sollte man aber sichergehen wollen, dass es zu keinen Beschädigungen während der Standzeit kommt, sehe er nur die Chance, Wohnmobile in Nicht-Reisezeiten außerhalb der Großraums München auf speziellen mietbaren Parkplätzen abzustellen.