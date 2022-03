Erneut sind im Landkreis Einbrecher in ein Büro eingedrungen und haben dort einen hohen Bargeldbetrag gestohlen. Die Täter drangen in der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntagmorgen, 5.20 Uhr, nach Angaben der Polizei gewaltsam in ein Motorrad-Geschäft in Putzbrunn im Bereich der Münchner Straße und Oedenstockacher Straße ein. Sie entwendeten dort aus einem Tresor mehr als 30 000 Euro. Als der Inhaber den Einbruch bemerkte, verständigte er über den Notruf 110 umgehend die Polizei, die sofort auch Spuren sicherte. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Telefon 089/29 10-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Zuletzt hatte es Einbrüche in Geschäftsräume in Unterschleißheim, Neubiberg und Hohenbrunn gegeben.