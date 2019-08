5. August 2019, 21:27 Uhr Putzbrunn Tempo 30 künftig eine Stunde länger

Geschwindigkeitsbegrenzung gilt vor der Schule künftig bis 17 Uhr

Das zeitlich begrenzte Tempolimit vor der Grundschule an der Hohenbrunner Straße wird künftig zu Schulzeiten eine Stunde länger Gültigkeit haben als bisher, nämlich bis 17 statt bis 16 Uhr. Das Landratsamt München entsprach damit einem Antrag der Gemeinde Putzbrunn, nachdem der Verkehrs- und Umweltausschuss im April eine entsprechende SPD-Initiative einstimmig angenommen hatte. Die Mittagsbetreuung ende erst um 16 Uhr, manche Kinder würden das Schulgebäude deshalb erst verlassen, wenn die Autos dort wieder 50 fahren dürften, so die Begründung für die Ausweitung der Beschränkung auf 30 Stundenkilometer. Im Gemeinderat verkündete Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) nun, dass die Ausweitung der Regelung jedoch auf Schulzeiten, sowie die letzten vier Wochen der Sommerferien beschränkt ist. In den übrigen Ferienzeiten gilt vor der Schule ab 16 Uhr Tempo 50.

SPD-Gemeinderätin Eva-Maria Schlick wollte in der Sitzung wissen, wann die kommunale Verkehrsüberwachung in Putzbrunn mit ihren Geschwindigkeitsmessungen beginnen wird. Das Gremium hatte bereits im März beschlossen, Temposündern auf diese Weise auf den Zahn zu fühlen. "Es fehlte noch eine Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Ebersberg", sagte Klostermeier. Im August soll es aber losgehen.