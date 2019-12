Die Gemeinschaft pro Putzbrunn (GPP) sieht Grund zum Feiern. Beim letzten Bürgerforum in diesem Jahr steht der Erfolg der Aktion "Zwei statt vier Steifen" im Mittelpunkt. Der Fahrplanwechsel steht kurz bevor. Vom 15. Dezember an befindet sich Putzbrunn in der M- Zone und die Putzbrunner müssen nur noch zwei statt vier Streifen stempeln. Gefeiert wird am Mittwoch, 11. Dezember, um 19 Uhr, im Foyer des Bürgerhauses in Putzbrunn, Hohenbrunner Straße 3.