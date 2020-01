Viele starten das Jahr mit guten Vorsätzen, zum Beispiel mehr Sport zu machen. Der Putzbrunner Sportverein (PSV) hat da das passende Angebot. Bei der "Sports Night" am Freitag, 17. Januar, von 16 Uhr an stellt der Verein sein umfangreiches Programm vor. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können sich informieren und die Übungsleiter kennenlernen. Der Eintritt von einem Euro für die Veranstaltung in der Dreifachturnhalle an der Rathausstraße wird einem wohltätigen Zweck gespendet. Wer mitmachen will, sollte Hallenturnschuhe oder Antirutschsocken, ein Handtuch sowie ein Getränk mitbringen.