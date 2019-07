31. Juli 2019, 21:58 Uhr Putzbrunn SPD-Treff in den Ferien

Seinen Ferienstammtisch veranstaltet der SPD-Ortsvereins am Donnerstag, 8. August, im Gasthaus Waldpark. Von 18 Uhr an soll es um die aktuelle Gemeindepolitik in Putzbrunn gehen und SPD-Gemeinderäte wollen mit ihren Gästen diskutieren. Weitere Informationen gibt es bei Alexander Bräuer (Telefon: 089/60 51 49).