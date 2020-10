Noch bis zum 30. November läuft die Umfrage zum großen ADFC-Fahrradklima-Test 2020. Der Fahrradclub ruft gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium wieder dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten. Auch die 13 Personen starke Ortsgruppe Putzbrunn des ADFC will genau wissen, ob das Radfahren in der heimischen Gemeinde Spaß oder Stress verursacht. Statistisch aussagekräftige Ergebnisse für Putzbrunn werden erst ab einer Mindestteilnehmerzahl von 50 Teilnehmenden veröffentlicht, weshalb die lokalen ADFC-Mitglieder um Grünen-Gemeinderätin Sybille Martinschledde die Bürgerinnen und Bürger bitten, an der Umfrage unter der Internetseite www.fahrradklima-test.adfc.de teilzunehmen. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 präsentiert, ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden.