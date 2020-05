Der CSU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Stiftung Lebenshilfe München, Florian Hahn, hat sich in Putzbrunn ein Bild davon gemacht, was die Corona-Krise für die Lebenshilfe bedeutet. Während die Werkstätten derzeit geschlossen sind, läuft der Betrieb in den Wohnstätten weiter. "Es freut mich, dass die Wohnstätten bisher von Corona verschont geblieben sind - Gott sei Dank", sagte Hahn. Viele andere Angebote wie die der Heilpädagogischen Tagesstätten könnten im Moment nicht voll geleistet werden - was alle die belaste, die diese dringend wahrnehmen wollen würden, und natürlich für die, die nun meist in Kurzarbeit seien, betonte Hahn. Geschäftsführer Peter Puhlmann lobte das Landratsamt, das die Lebenshilfe mit Schutzmaterialien ausgerüstet habe. Die Lebenshilfe feiert heuer ihr 60-jähriges Bestehen.