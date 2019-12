Kurz vor den Feiertagen ist der Geh- und Radweg an der Staatsstraße 2079 von Putzbrunn zum Forstwirt bei Harthausen fertig. Im Laufe des Donnerstags wurde die seit Juli bestehende Sperrung der Staatsstraße aufgehoben, wie das Staatliche Bauamt Freising mitteilt. Mit dem Bau des etwa 3,3 Kilometer langen Geh- und Radwegs sei eine sichere Verkehrsführung für Fußgänger und Radfahrer geschaffen worden, so die Behörde. Zum Schutz von Amphibien wurden acht Durchlässe sowie dazugehörige Leitwände erstellt. Für die Fertigstellung des Gehwegs und der Bushaltestelle am Forstwirt muss die Kreisstraße M 25 laut Bauamt voraussichtlich von Mitte April an zwischen Grasbrunn und Forstwirt noch einmal für drei Wochen gesperrt werden. Auch Schutzplanken und Geländer fehlen noch.